Понедельник, 22 Сентября 2025 12:18

АрмИнфо. Министр внутренних дел Армении Арпине Саркисян 20 сентября на встрече с комиссаром ЕС по вопросам расширения Мартой Кос высоко оценила тесное сотрудничество с Евросоюзом, которое по ее словам, постоянно развивается и охватывает новые направления.

Как сообщает пресс-служба МВД Армении, говоря о процессе либерализации визового режима с ЕС, главный переговорщик с армянской стороны Саркисян отметила работу миссий Евросоюза, посетивших Армению, которая оказала положительное влияние на ход процесса. Она также представила подробности внедрения биометрической системы, а также шаги, предпринятые армянским правительством в сферах управления границами, реинтеграции перемещенных лиц и миграционной политики.

Глава МВД Армении также выразила благодарность за одобрение программы AEGIS, в рамках которой планируется инвестировать около 4,5 млн евро в модернизацию Спасательной службы и Полиции.

Комиссар Кос особо отметила реформы, реализуемые в системе внутренних дел Армении, подчеркнув постоянную поддержку ЕС в их реализации. Она отметила, что ЕС выделил на эти реформы более 200 миллионов евро. Среди других направлений поддержка будет также включать процесс либерализации визового режима с ЕС, один из важных столпов сотрудничества Армения-ЕС. Комиссар высоко оценил координирующую роль МВД в рамках диалога по либерализации визового режима, отметив, что план действий находится на стадии завершения.

В ходе встречи обсуждались ход реформ, реализуемых в ряде сфер, координация финансовых и операционных компонентов "Плана устойчивости и развития", а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Стороны подтвердили готовность к продолжению и расширению сотрудничества, а также к совместной работе по либерализации визового режима с ЕС.