Понедельник, 22 Сентября 2025 11:48

АрмИнфо. Власти Армении хотят привлечь в Службу пробации более опытных и знающих специалистов, а также не допустить оттока сотрудников в другие службы. Комиссия Национального Собрания РА по государственно-правовым вопросам на заседании 22 сентября выдала положительное заключение по представленным правительством РА поправкам в законе "О службе в пробации".

Представляя поправки, заместитель министра юстиции РА Геворк Кочарян отметил, что согласно действующему законодательству, сотруднику Службы пробации после прохождения в ней определенного срока может быть присвоено очередное звание в сфере юстиции. Данное положение распространяется только на сотрудников Службы пробации. Между тем, сотрудники различных государственных органов Республики Армения, работающие в Службе пробации, имеющие звания и выслугу лет, при назначении на должность в соответствии с действующим законодательством оказываются в невыгодном положении по части исчисления стажа работы для присвоения им звания. Следовательно, вопрос исчисления стажа работы в данном органе для присвоения очередного звания лицам, работавшим в других государственных органах, остается открытым. В таких условиях нарушаются права указанных лиц, и они оказываются в неравных условиях.

Учитывая вышеизложенное, предлагается дополнить статью 11 Закона "О службе в пробации" новой частью, устанавливающей, что при присвоении званий в порядке, установленном законом, учитывается стаж службы в соответствующем звании (классном чине), присвоенном в Службе пробации и других государственных органах. Кроме того, согласно части 2 статьи 35 закона, сотрудникам службы пробации может быть присвоено внеочередное звание, в том числе звание выше соответствующего занимаемой должности, в качестве меры поощрения, которая может применяться к сотрудникам службы пробации один раз за весь срок службы.

Однако часть 3 той же статьи устанавливает, что вид поощрения, предусмотренный частью 2 настоящей статьи, не может применяться к сотрудникам службы пробации, имеющим высокое звание, соответствующее должности в Службе пробации, и имеющим высшее звание, указанное в части 1 статьи 9 настоящего закона. В результате возникло внутреннее противоречие: в одном случае закон допускает присвоение более высокого звания, соответствующего занимаемой должности, в другом - запрещает. Следовательно, исходя из вышеизложенного, необходимо внести соответствующие изменения и дополнения в Закон.

Поправками предлагается при исчислении стажа службы в других государственных органах для присвоения очередного звания учитывать стаж службы по званию, а также предоставлять сотрудникам Службы пробации в качестве поощрения возможность присвоения звания на 1 степень выше соответствующего звания занимаемой должности, за исключением званий выше звания полковника юстиции.