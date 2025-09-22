Понедельник, 22 Сентября 2025 11:14

АрмИнфо. Независимость Армении под угрозой, пришло время не только поздравлять с Днём независимости, но и поддержать её. Об этом пишет вице-председатель партии "Армянский национальный конгресс" Левон Зурабян.

"Мы отмечаем 34-ю годовщину независимости Армении под властью могильщика Арцаха и Армении, у которого даже язык не поворачивается поздравить нашу страну с днём рождения. Под фальшивой идеей "Четвёртой республики" Пашинян и его команда заняты ослаблением Республики Армения. Они пытаются подорвать и дискредитировать все институты, традиции и исторические эпохальные события, обеспечивающие мощь армянского государства. Речь, в частности, идет о создании новой независимой Армении в 1991 году и лежащую в её основе Декларацию о независимости, победе в Арцахской войне, армянской армии, Армянской Апостольской Святой Церкви, обществе, свободном от идеологического диктата и большевистской цензуры, и государственных символах", - отметил политик.

Он добавил, что процесс создания искусственной "Четвёртой республики" осуществляется с одной-единственной целью: выполнить требования Азербайджана, который поставил перед собой цель превратить Армению в вассальное, подчинённое ему государство.

"Государство Армения и её независимость сегодня находятся под угрозой, как никогда в нашей новой независимой истории с 1991 года. Мир может быть установлен без потери независимости, сопровождаемой созданием "Четвёртой республики". Но Никол Пашинян, который уже находится под иностранным влиянием и стал невольным агентом Азербайджана, не может этого сделать. Он стал главным врагом нашей независимости", - подчеркнул Левон Зурабян.