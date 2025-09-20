Суббота, 20 Сентября 2025 15:18

АрмИнфо. О визите директора Службы нацбезопасности (СНБ) Армении в Баку мы поговорим только после его возвращения, заявил премьер- министр Никол Пашинян 20 сентября в беседе с журналистами, отвечая на вопрос, включен ли вопрос армянских пленных, удерживаемых Азербайджаном, в повестку визита.

Ранее в Службе национальной безопасности Армении сообщили, что делегация во главе с ее руководителем Андраником Симоняном отправилась в Баку для участия в третьей международной конференции по вопросам безопасности, которая пройдет с 19 по 21 сентября.