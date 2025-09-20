Суббота, 20 Сентября 2025 15:09

АрмИнфо. Заместитель председателя Армянского национального конгресса (АНК) Левон Зурабян считает, что провозглашение премьером Николом Пашиняном <Четвёртой республики> - это лишь попытка стереть из общественного сознания ответственность и вину, которые он и возглавляемая им партия несут за бедствия, причинённые армянскому народу.

Напомним, что сегодня ранее на VII съезде правящей партии <Гражданский договор> премьер Пашинян объявил создание Четвертой Республики Армения ближайшей стратегической задачей ГД. По его словам, после получения голосов народа на выборах 2026 года правящая партия инициирует процесс принятия новой Конституции Армении посредством общенародного референдума.

<ЧЕТВЕРТАЯ РЕСПУБЛИКА - ФЕЙК. Провозглашая <Четвёртую республику>, Никол Пашинян в очередной раз совершает абсурдный шаг невежества и пустых разговоров.

Вообще, традиция перечислять исторические республики была заложена французами, выделяющими следующие периоды республиканского (немонархического) правления в истории Франции:

1. Первая республика (1792-1804), которая родилась в результате Французской революции и закончилась, когда Наполеон провозгласил

Первую империю.

2. Вторая республика (1848-1852), которая родилась после революции против монархии и закончилась, когда племянник Наполеона Людовик провозгласил Вторую империю.

3. Третья республика (1870-1940), которая была создана, когда империя Луи Наполеона пала под ударами Пруссии и закончилась в результате поражения от нацистской Германии.

4. Четвёртая республика (1946-1959), которая была Создана после освобождения Франции от немецкой оккупации.

5. Пятая республика (1958 - настоящее время) была создана, когда Франция изменила форму правления с парламентской на полупрезидентскую.

Таким образом, согласно представленной традиции, нумерация республик меняется, если созданию новой республики предшествовал а) период нереспубликанского правления (Республики 1, 2, 3), б) период оккупации (Республика 4), в) иная модель конституционного правления.

По этим же критериям Четвертая республика в Армении была создана в 2018 году, когда произошел переход от полупрезидентской системы правления к парламентской.

Этот переход был осуществлен Сержем Саргсяном, но ему не удалось продолжить свое правление в новой системе. У Четвертой республики был только один правитель - Нилол Пашинян, который правит в рамках этой новой модели правления уже восемь лет.

Таким образом, Четвертая республика существует уже 7 лет и принесла нам только Поражение, разрушение Арцаха, человеческие и территориальные потери, унижение.

Провозглашение Четвёртой республики> Николом Пашиняном - это лишь попытка стереть из общественного сознания ответственность и вину, которые он и возглавляемая им партия <Гражданский договор> несут за бедствия, причинённые нашему народу.

Это также церемониальная дымовая завеса, под которой он хочет выполнить требования Азербайджана о внесении поправок в нашу Конституцию.

Наша цель - отстранение Пашиняна и проведение конституционной реформы, которая восстановит и возродит армянскую государственность>,

- написал Зурабян.