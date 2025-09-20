|Нарек Карапетян ответил на угрозы Никола Пашиняна
|Пашинян озвучил планы правительства в отношении ЗАО <Электрические сети Армении>
|Пашинян: придаю важность диалогу с президентом России
|Ктрич Нерсисян должен уйти, чем раньше, тем лучше. Либо добровольно, либо под давлением народа: Пашинян
|Правящая партия <Гражданский договор> объявила создание Четвертой Республики Армения своей ближайшей стратегической задачей
|Пашинян объяснил, почему в 2019 году заявил: <Арцах - это Армения, и точка>
|Уже 1 год и 7 месяцев, как на границе с Азербайджаном ни один солдат не погиб или не был ранен в результате стрельбы. Это и есть мир - Пашинян
|Временный управляющий ЭСА пояснил с чем связано снижение рейтинга <Электросетей Армении> и пригрозил новыми увольнениями
|Почему в Вашингтонской декларации, в отличие от Азербайджана, нет формулировки <беспрепятственная дорога> также для Армении - ответ главы МИД РА
|Возможно ли возвращение Андраника Симоняна с пленными? ответ секретаря Совбеза РА
|<Лучшая музыка для похода на съезд>: Пашинян опубликовал видео, в котором он исполняет фрагмент своей песни <Песня гражданина>
|Секретарю парламентской фракции "Армения" разрешили выехать заграницу - решение суда
|Открытие 104 театрального сезона Театра им. Г.Сундукяна ознаменовалось открытием временной выставки, посвященной 200-летию драматурга
|В Тбилиси открылась первая инженерная лаборатория <Армат>
|Кресло депутата НС Арегназ Манукян может занять член партии АРФД Петрос Мегрян
|Политическое преследование - это именно то, что происходит сегодня с президентом ГК "Ташир" - адвокат
|Депутат НС РА от оппозиционной фракции "Армения" приняла решение сложить свой депутатский мандат
|Командующий погранвойсками СНБ Армении покинул пост
|Протоколом Алена Симоняна 12 сентября прекращены полномочия переизбранного 11 сентября члена КРОУ Ара Нраняна
|Армянские спасатели в Таджикистане участвовали в заседании совета СНГ по чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера
|Ереван передал Вильнюсу обвиняемого в организации незаконной миграции
|Глава СНБ Армении едет в Баку
|К правосудию нельзя прийти путем нового нарушения прав человека - сделать виноватым кого-то, чтоб сказать, что дело раскрыто: Адвокат Кочаряна
|Бок о бок: к новым возможностям при поддержке IDBank
|Деарменизация Арцаха - факт этнической чистки, о котором мы должны помнить, документировать и требовать справедливости: Давид Ананян
|Мирзоян принял участие в церемонии открытия Национального стула Армении в третейском суде
|Депутат НС РА обратился к руководителям ЕС с просьбой посетить армянских военнопленных в Баку
|Гарник Даниелян: Святотатство, ноль сочувствия, неуважение к памяти жертв, и все - ради сохранения своих кресел
|Президент Арцаха: Поднят вопрос о перезахоронении в "Ераблуре" 66 соотечественников, которые были погребены в мемориальном комплексе Степанакерта
|Татоян: После насильственного поглощения Арцаха, Азербайджан продвигает захватнические планы в отношении Армении
|Сотруднику Аштаракского регионального центра Единой социальной службы предъявлено обвинение в содействии получению взятки
|АРФД: Все политические структуры, которые занимаются национальными проблемами, находятся под ударом властей Армении
|Мнение: Придание "Реальной Армении" статуса госидеологии создаст правовые основания для преследования тех, кто "за" сохранение исторической памяти
|Депутат: Агрессия Азербайджана против Арцаха происходила в условиях преступного бездействия властей Армении и международных акторов
|Национальное Собрание Нагорно-Карабахской Республики объявило 19 сентября днем насильственной депортации требований прав
|Вопрос о конституционности огосударствлении "ЭСА" будет рассмотрен Конституционным судом 16 декабря
|Арам I на встрече с представителем Папы Римского обсудил вопросы культурного наследия Арцаха и армянских военнопленных
|Глава МИД Армении провел переговоры с генсеком Постоянной палаты третейского суда
|Глава МИД Армении ознакомился с деятельностю Центра химии и технологий ОЗХО
|В Армении впервые будут представлены экспонаты из коллекции Лувра
|Пашинян осознает масштаб совершенного им зла - Левон Тер-Петросян
|Посол: Иран поддерживает усилия Армении по установлению мира в рамках основополагающих принципов территориальной целостности и суверенитета
|Трамп снова назвал Армению Албанией, а Азербайджан - <Абербейджаном>
|Гагик Царукян пока не готов дать окончательный ответ на вопрос о своем участии в в парламентских выборах 2026 года
|Захарова: Россия в отношениях с Арменией исходит из позиции суверенного равенства.
|Нацфилармония откроет 100-й концертный сезон мировыми именами
|Беженцы из Арцаха будут полностью освобождены от обязанности представлять справку об уплате налога на транспортное средство
|Захарова: Москва неизменно выступает за скорейшее примирение Еревана и Анкары
|В национальной туристической зоне «Аваза» начал свою работу Инвестиционный форум Туркменистана (TIF 2025)
|Еврокомиссар похвалила президента Азербайджана "за мирную повестку" в регионе
|Армения и Китай сверили часы по повестке двустороннего сотрудничества
|Зампред АНК представит транспортную программу, которая может стать "сделкой века"
|Армения выступила за активное участие в работе ОЗХО
|В МИД России дали оценку взаимодействию с Арменией в рамках ЕАЭС и ОДКБ
|Уголовное дело в отношении Вигена Саркисяна передано из Уголовного суда в Антикоррупционный суд
|Отставок в правительстве не ожидается -премьер
|ЕСПЧ вынес вердикт по делу 1 марта 2008 года
|Пашинян о ситуации с пленными: Пока результатов нет
|Пашинян объяснил снятие Арарата с пограничных штампов курсом на легитимность
|Инвестиции владельцев клуба <Ноа> в строительство стадиона международного уровня и развитие инфраструктур в Эчмиадзине составят около $18,7 млн.
|Читать больше
АрмИнфо. Армения пойдет по пути укрепления отношений с Россией. Об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян, 20 сентября выступая на 7-м съезде правящей партии <Гражданский договор>. Вместе с тем, Пашинян не разделяет мнение своих однопартийцев по поводу тезиса о <гибридной войне> со стороны России
<Мы наладили военно-техническое сотрудничество со многими странами, одновременно продолжая взаимодействовать с Российской Федерацией, важность отношений с которой трудно переоценить. Отношения с Россией находятся на этапе трансформации. Позвольте выразить мнение, что это конструктивная трансформация и на этой базе мы пойдем по пути укрепления отношений с РФ>, - сказал Пашинян.
Уже в ходе брифинга с журналистами Пашинян указал, что <есть коллеги, которые считают, что РФ ведет против Армении гибридную войну, и у них возможно есть определенные обоснования, в частности из-за ряда телеканалов или отдельных ораторов, развивающих такую логику>.
<Но я не рассматриваю наши отношения в этой логике. Я считаю, и говорю это во время всех обсуждений, в том числе с международными партнерами, что придаю важность диалогу с президентом России, он очень важен. Очень высоко оцениваю диалог с главой правительства России>, - подчеркнул он.
|Нарек Карапетян ответил на угрозы Никола Пашиняна
|Пашинян озвучил планы правительства в отношении ЗАО <Электрические сети Армении>
|Пашинян: придаю важность диалогу с президентом России
|Ктрич Нерсисян должен уйти, чем раньше, тем лучше. Либо добровольно, либо под давлением народа: Пашинян
|Правящая партия <Гражданский договор> объявила создание Четвертой Республики Армения своей ближайшей стратегической задачей
|Пашинян объяснил, почему в 2019 году заявил: <Арцах - это Армения, и точка>
|Уже 1 год и 7 месяцев, как на границе с Азербайджаном ни один солдат не погиб или не был ранен в результате стрельбы. Это и есть мир - Пашинян
|Временный управляющий ЭСА пояснил с чем связано снижение рейтинга <Электросетей Армении> и пригрозил новыми увольнениями
|Почему в Вашингтонской декларации, в отличие от Азербайджана, нет формулировки <беспрепятственная дорога> также для Армении - ответ главы МИД РА
|Возможно ли возвращение Андраника Симоняна с пленными? ответ секретаря Совбеза РА
|<Лучшая музыка для похода на съезд>: Пашинян опубликовал видео, в котором он исполняет фрагмент своей песни <Песня гражданина>
|Секретарю парламентской фракции "Армения" разрешили выехать заграницу - решение суда
|Открытие 104 театрального сезона Театра им. Г.Сундукяна ознаменовалось открытием временной выставки, посвященной 200-летию драматурга
|В Тбилиси открылась первая инженерная лаборатория <Армат>
|Кресло депутата НС Арегназ Манукян может занять член партии АРФД Петрос Мегрян
|Политическое преследование - это именно то, что происходит сегодня с президентом ГК "Ташир" - адвокат
|Депутат НС РА от оппозиционной фракции "Армения" приняла решение сложить свой депутатский мандат
|Командующий погранвойсками СНБ Армении покинул пост
|Протоколом Алена Симоняна 12 сентября прекращены полномочия переизбранного 11 сентября члена КРОУ Ара Нраняна
|Армянские спасатели в Таджикистане участвовали в заседании совета СНГ по чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера
|Ереван передал Вильнюсу обвиняемого в организации незаконной миграции
|Глава СНБ Армении едет в Баку
|К правосудию нельзя прийти путем нового нарушения прав человека - сделать виноватым кого-то, чтоб сказать, что дело раскрыто: Адвокат Кочаряна
|Бок о бок: к новым возможностям при поддержке IDBank
|Деарменизация Арцаха - факт этнической чистки, о котором мы должны помнить, документировать и требовать справедливости: Давид Ананян
|Мирзоян принял участие в церемонии открытия Национального стула Армении в третейском суде
|Депутат НС РА обратился к руководителям ЕС с просьбой посетить армянских военнопленных в Баку
|Гарник Даниелян: Святотатство, ноль сочувствия, неуважение к памяти жертв, и все - ради сохранения своих кресел
|Президент Арцаха: Поднят вопрос о перезахоронении в "Ераблуре" 66 соотечественников, которые были погребены в мемориальном комплексе Степанакерта
|Татоян: После насильственного поглощения Арцаха, Азербайджан продвигает захватнические планы в отношении Армении
|Сотруднику Аштаракского регионального центра Единой социальной службы предъявлено обвинение в содействии получению взятки
|АРФД: Все политические структуры, которые занимаются национальными проблемами, находятся под ударом властей Армении
|Мнение: Придание "Реальной Армении" статуса госидеологии создаст правовые основания для преследования тех, кто "за" сохранение исторической памяти
|Депутат: Агрессия Азербайджана против Арцаха происходила в условиях преступного бездействия властей Армении и международных акторов
|Национальное Собрание Нагорно-Карабахской Республики объявило 19 сентября днем насильственной депортации требований прав
|Вопрос о конституционности огосударствлении "ЭСА" будет рассмотрен Конституционным судом 16 декабря
|Арам I на встрече с представителем Папы Римского обсудил вопросы культурного наследия Арцаха и армянских военнопленных
|Глава МИД Армении провел переговоры с генсеком Постоянной палаты третейского суда
|Глава МИД Армении ознакомился с деятельностю Центра химии и технологий ОЗХО
|В Армении впервые будут представлены экспонаты из коллекции Лувра
|Пашинян осознает масштаб совершенного им зла - Левон Тер-Петросян
|Посол: Иран поддерживает усилия Армении по установлению мира в рамках основополагающих принципов территориальной целостности и суверенитета
|Трамп снова назвал Армению Албанией, а Азербайджан - <Абербейджаном>
|Гагик Царукян пока не готов дать окончательный ответ на вопрос о своем участии в в парламентских выборах 2026 года
|Захарова: Россия в отношениях с Арменией исходит из позиции суверенного равенства.
|Нацфилармония откроет 100-й концертный сезон мировыми именами
|Беженцы из Арцаха будут полностью освобождены от обязанности представлять справку об уплате налога на транспортное средство
|Захарова: Москва неизменно выступает за скорейшее примирение Еревана и Анкары
|В национальной туристической зоне «Аваза» начал свою работу Инвестиционный форум Туркменистана (TIF 2025)
|Еврокомиссар похвалила президента Азербайджана "за мирную повестку" в регионе
|Армения и Китай сверили часы по повестке двустороннего сотрудничества
|Зампред АНК представит транспортную программу, которая может стать "сделкой века"
|Армения выступила за активное участие в работе ОЗХО
|В МИД России дали оценку взаимодействию с Арменией в рамках ЕАЭС и ОДКБ
|Уголовное дело в отношении Вигена Саркисяна передано из Уголовного суда в Антикоррупционный суд
|Отставок в правительстве не ожидается -премьер
|ЕСПЧ вынес вердикт по делу 1 марта 2008 года
|Пашинян о ситуации с пленными: Пока результатов нет
|Пашинян объяснил снятие Арарата с пограничных штампов курсом на легитимность
|Инвестиции владельцев клуба <Ноа> в строительство стадиона международного уровня и развитие инфраструктур в Эчмиадзине составят около $18,7 млн.
|Читать больше
|Мнение: Придание "Реальной Армении" статуса госидеологии создаст правовые основания для преследования тех, кто "за" сохранение исторической памяти
|Политолог: Если "новый армянин" станет хозяином страны, Армении больше не будет.
|Эксперт: Единство ААЦ является важным столпом для пред.отвращения опасного процесса распада церкви
|Политолог: Глобальное разрушение договорных механизмов в мире отразится и на Южном Кавказе
|Политолог: Власти Армении создают "иллюзию безопасности" в условиях сохранения угроз безопасности перед страной
|Читать больше
|Нет - реваншизму! Армения и родина должны быть ограничены международно признанными границами РА: о чем Концепция эстетики <Реальной Армении>
|Осканян: Правительство, которое заставляет свой народ отказаться от самых ценных символов во имя дипломатии, капитулирует
|В Ереване пройдет 5-я Международная биеннале художественной графики
|Эксперт: В Армении стали больше читать книги, издающиеся на армянском языке
|Адвокат-международник: Вмешательство армянского правительства в дела церкви - ключевой показатель его растущего авторитаризма
|Омбудсмен Арцаха: Армения и Азербайджан добились не только упразднения МГ ОБСЕ, но и сделали невозможным наложение вето на это решение
|Сегодняшняя Армения существует благодаря себе и для себя, не то что раньше: Пашинян
|В ОБСЕ заявили об официальном роспуске Минской группы наделенной мандатом урегулирование нагорно-карабахского конфликта
|Мера пресечения командиру отряда "Чёрная пантера" изменена на домашний арест
|Политик: Процесс, направленный на мир, это ещё не мир
|Азербайджан продолжает вандализм в оккупированном Арцахе - снесен памятник Ашоту Гуляну
|Оппозиционер: власти увидят ответ народа, будут очень конкретные мероприятия
|Трамп в эфире The Mark Levin Show заявил, что ему удалось урегулировать 35-летний конфликт между Азербайджаном и Албанией
|Пашинян в ходе обращения к народу намекнул на новые территориальные уступки Азербайджану и призвал забыть об Арцахе
|Билеты на матч Армения - Португалия поступили в продажу