Суббота, 20 Сентября 2025 13:48

АрмИнфо. Армения пойдет по пути укрепления отношений с Россией. Об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян, 20 сентября выступая на 7-м съезде правящей партии <Гражданский договор>. Вместе с тем, Пашинян не разделяет мнение своих однопартийцев по поводу тезиса о <гибридной войне> со стороны России

<Мы наладили военно-техническое сотрудничество со многими странами, одновременно продолжая взаимодействовать с Российской Федерацией, важность отношений с которой трудно переоценить. Отношения с Россией находятся на этапе трансформации. Позвольте выразить мнение, что это конструктивная трансформация и на этой базе мы пойдем по пути укрепления отношений с РФ>, - сказал Пашинян.

Уже в ходе брифинга с журналистами Пашинян указал, что <есть коллеги, которые считают, что РФ ведет против Армении гибридную войну, и у них возможно есть определенные обоснования, в частности из-за ряда телеканалов или отдельных ораторов, развивающих такую логику>.

<Но я не рассматриваю наши отношения в этой логике. Я считаю, и говорю это во время всех обсуждений, в том числе с международными партнерами, что придаю важность диалогу с президентом России, он очень важен. Очень высоко оцениваю диалог с главой правительства России>, - подчеркнул он.