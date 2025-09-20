Суббота, 20 Сентября 2025 13:47

АрмИнфо. Армянская Апостольская церковь (ААЦ) должна вернуться в русло прогосударственности, что невозможно без освобождения Католикосата от Ктрича Нерсисяна (мирское имя Католикоса всех армян Гарегина 2 -ред.). Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая на 7-м съезде правящей партии <Гражданский договор>.

По его словам, данная повестка обязательно должна быть реализована. И это не только вопрос морального характера, но и государственной безопасности.

Пашинян напомнил, что Армянская Апостольская церковь была создана в 301 году как государственный институт. С момента создания он должен был действовать в рамках логики государственности, однако в условиях отсутствия государственности превратилась в имперский институт, в рамках своих возможностей защищала интересы армянского народа в инстанциях империи. <И сейчас часть нашей церкви во главе с Ктричем Нерсисяном продолжает оставаться в имперской логике, возможно по той причине, что сформировались при СССР>, - сказал Пашинян.

Как считает премьер, получившая атеистическое воспитание часть высокопоставленных духовников, как и Ктрич Нерсисян, не верят в Бога и относятся <к Нему как к бренду, который можно хорошо продать на диаспоральных ярмарках>.

<Ктрич Нерсисян должен уйти, чем раньше, тем лучше. Он должен уйти добровольно, без вмешательства народа. Но если нет, то он уйдет под давлением народа>, - сказал он.

А проблема в том, что Пашинян убежден, что <Ктрич Нерсисян не верит ни в Бога, потому что уверен, что Его не существует, ни народу, потому что уверен, что у него нет власти>. <Но мы убедим Ктрича Нерсисяна в том, что Бог есть, а у народа есть власть. Это вопрос времени>, - сказал Пашинян, приветствуя тех священников, которые разделяют эту повестку и готовы к ней присоединиться.