АрмИнфо. Правящая партия <Гражданский договор> объявила создание Четвертой Республики Армения своей ближайшей стратегической задачей. Как заявил премьер-министр РА, председатель правления партии Никол Пашинян, представляя проект декларации партии в рамках VII съезда партии <ГД>, после получения голосов народа на выборах 2026 года правящая партия инициирует процесс принятия новой Конституции Армении посредством общенародного референдума.

<Партия <Гражданский договор>, опираясь на народ Республики Армения, руководствуясь государственными интересами Республики Армения, руководясь стремлением граждан Республики Армения к укреплению независимости и суверенитета Республики Армения, анализируя историю Третьей Республики Армения, веря и будучи верной своей исторической миссии служить незыблемости Республики Армения, приветствуя установленный между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой мир, во имя обеспечения свободы, безопасности, благополучия и счастья Республики Армения и ее граждан, во имя укрепления власти народа, опираясь на идеологию Реальной Армении,

ОБЪЯВЛЯЕТ СОЗДАНИЕ ЧЕТВЕРТОЙ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ КАК ПРЕДСТОЯЩЕЕ СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ.

С этой целью партия <Гражданский договор>:

1. На очередных парламентских выборах 2026 года Правительство Республики Армения обратится к народу с просьбой продлить свои полномочия еще на 5 лет, рассчитывая сформировать конституционное большинство.

2. После получения вотума доверия народа на выборах инициирует процесс принятия новой Конституции Республики Армения путем всенародного референдума.

3. Она будет основываться на концепции неприкосновенности международно признанной суверенной территории Республики Армения площадью 29 743 квадратных километра и охватывающих эту территорию границ, как внутренних, так и внешних, на основе Алма- Атинской декларации 1991 года.

4. Будет активизировать усилия, направленные на вступление Республики Армения в Европейский Союз, не вступая в противоречие с регионализацией, а также на проведение сбалансированной и сбалансированной внешней политики.

5. Продолжит реализацию послания народа об установлении мира и добрососедства со всеми соседями, приложит усилия для постоянной институционализации мира и добрососедства, основанных на принципах взаимной территориальной целостности, суверенитета и нерушимости международно признанных границ.

6. Будет поощрять начатый и успешно продолжающийся процесс конфискации незаконного имущества, защиты государственных и общественных интересов и возвращения незаконного имущества с помощью других процессуальных инструментов, углубит борьбу с коррупцией и разработает антикоррупционные механизмы.

7. Продолжит демократические реформы, укрепление власти народа, активизацию прозрачных, инклюзивных, основанных на участии и эффективных инструментов управления, усилия, направленные на развитие независимой судебной системы, и процесс дальнейшего развития и укрепления других демократических институтов.

8. Будет содействовать усилиям граждан по созданию благосостояния посредством образования и труда, поддерживать политику существенных реформ в образовании и обновлении физической инфраструктуры, подчеркивая системообразующее значение Академгородка.

9. Она будет поощрять инклюзивную, продуктивную, творческую, свободную и конкурентоспособную экономическую деятельность, продолжит поощрять начатый процесс снятия блокады и окажет всестороннюю поддержку проекту <Перекрёсток мира>, рассматривая экономическое развитие как государственный интерес.

Делегаты 7-го очередного съезда партии <Гражданский договор>, принимая настоящую Декларацию, преклоняют колени перед всеми мучениками армянского народа всех времён, считая создание Четвёртой Республики Армения в условиях мира, суверенитета и территориальной целостности самым уважительным способом увековечения их памяти и самой ценной данью их жертвам.

Слава мученикам и да здравствует Республика Армения!>, - говорится в тексте декларации.