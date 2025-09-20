Суббота, 20 Сентября 2025 12:31

АрмИнфо. Рейтинг <Электрических сетей Армении> по оценке Moody`s был на бал выше суверенного рейтинга Армении. Мне казалось странным, что компания, имеющая государственную лицензию, имеет рейтинг выше суверенного. Об этом заявил временный управляющий ЗАО ЭСА Романос Петросян 20 сентября в беседе с журналистами, комментируя информацию о том, что недавно Moody's Ratings понизило долгосрочный корпоративный рейтинг (CFR) ЭСА с <Ba2> до <Ba3> и рейтинг вероятности дефолта (PDR) с "Ba2-PD" до <Ba3-PD>, прогноз <Негативный>.

<С другой стороны, это, опять же, мой личный анализ. Думаю, снижение рейтинга также связано с разоблачениями, с некоторыми фактами, которые стали известны благодаря деятельности временного управляющего.

Что касается остальной части процесса, я действую в рамках полномочий, предоставленных мне законом. Этот пакет законов в настоящее время оспаривается в Конституционном суде, и пока нет решения, пока нет судебного акта, естественно, всё правомерно и законно, ничего странного нет>, - сказал он.

На замечание о том, что правительство уже оставило незаконченным один судебный акт, касающийся международного арбитража, Романос Петросян ответил: <Это был не судебный акт, а решение, которое должно было быть приведено в исполнение внутригосударственными судебными органами, после чего оно стало бы подлежащим обязательному исполнению. Я не хочу комментировать это дальше>.

Временный управляющий ЭСА опроверг информацию о том, что получает зарплату в размере около 7 миллионов драмов.

<Эта информация неверна, скажу вам больше, это персональные данные, я не хочу их публиковать, но вы также увидите это в моей декларации. Субъектам, кто называет такие цифры: я и назначенная мной команда отказались от многомиллионных и десятков миллионов драмов бонусов, полученных этими субъектами, и направили их все более чем 1000 человек, находящихся ниже минимального социального порога ЭСА>, - заявил он.

Коснувшись отключения электроэнергии в центре Еревана, что привело к 10-бальной пробке в столице и задержке открытия 17-го Ереванского международного музыкального фестиваля., Петросян отметил: <Энергетическая инфраструктура ЭСА настолько изношена, что невозможно осуществить прорывные изменения за один, два, три, пять, шесть месяцев>.

Но могу вас заверить, что отключения, которые длились полтора часа, если бы не вмешательство государства, продлились бы, может быть, три или шесть часов. Во-вторых, была также определенная ошибка со стороны одной из компаний-подрядчиков, аффилированных с теми же собственниками, что и привело к отключениям, в связи с чем в понедельник в самой ЭСА пройдут увольнения, а к партнеру будут применены санкции, предусмотренные контрактом>, - ответил Романос Петросян.

Отметим, что согласно сообщению Moody's Ratings, понижение рейтингов "ЭСА" отражает возросшую подверженность влиянию государства и регуляторным рискам в результате принятия в июле 2025 года законодательных поправок, позволяющих правительству национализировать компанию, а регулятору - инициировать установленные административные процедуры в определенных случаях.

<Moody's хоть и не ожидает реализации какого-либо негативного сценария, влияющего на кредитоспособность, но обращает внимание, что последние законодательные и нормативные изменения указывают на возросшую подверженность "ЭСА" рискам, связанным с регуляторной и деловой средой. В результате Moody's больше не считает, что рейтинг компании находится на более высоком уровне, чем суверенный рейтинг правительства Армении ("Ba3" с прогнозом <Стабильный>)>, - говорится в документе.