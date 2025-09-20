Суббота, 20 Сентября 2025 12:08

АрмИнфо. Детали <пути Трампа> будут уточнены в ходе контактов, обсуждений и переговоров между делегациями Армении и США, 20 сентября заявил в беседе с журналистами министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян.

<И с азербайджанской стороной есть общие представления, которые отражены в подписанной Вашингтонской декларации, где зафиксировано, что снятие блокады произойдет на основе территориальной целостности, неприкосновенности границ, суверенитета и юрисдикции двух стран, беспрепятственно и с взаимной выгодой>, - сказал он.

На вопрос, почему, в отличие от Азербайджана, в документе нет формулировки <беспрепятственная дорога> в разделе, посвящённом Армении, Мирзоян ответил: <А что такое беспрепятственное? Есть десятки конвенций и международных документов, где у Армении есть обязательства относительно того самого беспрепятственного. Причём не только по отношению к Азербайджану>.

Коснувшись критики со стороны оппозиции, он посоветовал не прислушиваться к ним: <Мы договорились вокруг того, что написано и опубликовано, остальные устные замечания несущественны.

Комментируя ожидания главы МИД Турции о том, что в начале будущего года будет подписано мирное соглашение, глава внешнеполитического ведомства отметил: <Мы заявляли и при парафировании, и до этого, когда согласовывался текст в середине марта, заявляли, что начать консультации о месте и времени подписания как можно скорее как при парафировании, так и до этого - при согласовании текста в середине марта. Мы и сейчас готовы>.

Напомним, что 8 августа премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали в Вашингтоне совместную "Декларацию о мире". Она предусматривает совместное обращение в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) о прекращении Минского процесса ОБСЕ и связанных с ним структур, а также создание транспортного коридора через армянскую территорию, который соединит Азербайджан с его нахичеванским эксклавом. Проект TRIPP (Trump Route for International Peace and Prosperity, в переводе

- "Маршрут Трампа ради международного мира и процветания>, 42-х км дорога на юге Армении, управление которой будет вверено США сроком на 99 лет), по мнению экспертов, способен существенно изменить геополитическую ситуацию на Южном Кавказе.