Пятница, 19 Сентября 2025 19:32

АрмИнфо.Открытие 104 театрального сезона Национального академического театра им. Габриэла Сундукяна ознаменовалось открытием временной выставки <Габриэл Сундукян-200>, в ходе которой в стенах театра, а именно в Зимнем саду, экспонировались личные вещи великого армянского драматурга.

Сундукян считается одним из организаторов армянского профессионального театра, с которым тесно связана вся его литературная деятельность и одной из ключевых фигур критического реализма в армянской литературе Инициативу удалось реализовать в сотрудничестве с Музеем литературы и искусства им. Е.Чаренца. Желающие имеют возможность познакомиться с экспозицией до ноября этого года.

В ходе открытия выставки заведующая театральным отделом Музея литературы и искусства Наира Шахваладян рассказала, что в этом году исполняется не только 200-летие мастера, но и 155-летие его известной пьесы <Пепо> и 95-летие со дня ее экранизации.

Она рассказала, что, родившись в купеческой семье, у многих сложилось ложное впечатление, в том числе, после ознакомления с его личными вещами, что Сундукян имел благополучную жизнь и все свое имущество унаследовал от отца. Однако реальность в том, что отец Г.Сундукяна скончался, когда ему было всего 6 лет, и все имущество он нажил сам. Представитель Музея рассказала также, что была удивлена, обнаружив имя Сундукяна и его семьи в списке крепостных Эчмиадзина. Однако усилиями его матери и после долгих судебных разбирательств семьей удалось добиться свободы.

По ее словам, Сундукян оканчивает Историко-филологический факультет Петербургского университета, знает несколько языков. Он переводит свою пьесу <Пепо> на французский, русский и грузинский. Как рассказала Шахваладян, он отправляет переводы на французский сыну Александра Дюма и Виктору Гюго, что подтверждается перепиской, хранящейся сегодня в Музее литературы и искусства, русскую версию - Александру Островскому, который изъявил желание поставить эту пьесу в России. В Грузии же вовсе, как отметила сотрудница Музея, пьеса <Пепо> сыграла важную роль в возрождении грузинского театра.

Художественный руководитель Нацтеатра Армен Элбакян отметил, что даже если экспозиция небольшая по своему объему, но слишком ценная с точки зрения содержания и значения. Даже если бы экспонировалась всего одна вещь Габриеля Сундукяна, все равно было бы понятно, кто он такой, и какую огромную работу проделал не только для формирования театра в Армении, но и Грузии. По словам худрука, Сундукян сумел создать галерею таких образов, что даже сегодня это мало кому удается. Вместе с тем он назвал неоценимым вклад армянского драматурга для будущего поколения театральных деятелей.

<И я прихожу к убеждению, что, если мы не будем знать нашего прошлого, никогда не сможем понять наше настоящее. А некоторые произведения Габриела Сундукяна поднимают такие моральные вопросы и представляют хаос всех времен, из которого люди пытаются сбежать, но, к сожалению, это не дело одного человека. Мы все должны суметь найти выход из этого вечного хаоса, который был создан человеком, чтобы все те моральные критерии, во имя которых создавал Сундукян, театры могли передать грядущему поколению, как это удалось ему>, - заключил Армен Элбакян. Отметим, что на открытии выставки присутствовал заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Армении Даниель Даниелян.-