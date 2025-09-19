Пятница, 19 Сентября 2025 16:34

АрмИнфо. Депутат Национального Собрания РА от оппозиционной фракции "Армения" Арегназ Манукян приняла решение сложить свой депутатский мандат. Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети.

"Я слагаю с себя депутатский мандат. Моё решение обусловлено тем, что я вступаю в движение "Мать Армения" во главе с Андраником Теваняном, которое подало заявку на регистрацию в качестве политической партии. Я полностью разделяю идеи "Мать Армения", у меня много друзей в этой структуре, и моё вступление в партию вполне естественно. Сложение с себя депутатского мандата в данном случае полностью соответствует правилам и логике человеческой и политической этики. Выражаю благодарность второму президенту Республики Армения, лидеру блока "Армения" Роберту Кочаряну, моим друзьям из партии "Дашнакцутюн", другим депутатам, входящим в блок, и всем тем, кто на протяжении многих лет находился на переднем крае нашей борьбы с нынешней антинациональной властью. Я также благодарен тем гражданам, которые боролись с ними с равными или даже большими усилиями на различных платформах. Убеждёна, что их действия дадут результаты. Наша борьба за полную смену власти и формирование национального правительства в нашей стране продолжится, просто каждый может реализовать его в рамках собственных идей и форматов. Желаю всем реальным оппозиционным силам эффективной работы и победы", - написала Арегназ Манукян.