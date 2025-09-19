|В Тбилиси открылась первая инженерная лаборатория <Армат>
АрмИнфо. Протоколом, подписанным председателем Национального Собрания Республики Армения Аленом Симоняном, с 12 сентября 2025 года прекращены полномочия члена Комиссии по регулированию общественных услуг (КРОУ) Республики Армения Ара Нраняна.
Протокол был подписан на основании заявления об отставке Ара Нраняна и пункта 2 части 2 статьи 147 Конституционного закона <Регламент Национального Собрания> о прекращении полномочий члена Комиссии по регулированию общественных услуг Республики Армения Ара Нраняна, принятых решением № НДО-19-А от 5 октября 2021 года, вступившим в силу 12 сентября 2025 года.
Примечательно, что 11 сентября 2025 года Ара Нранян был избран парламентом членом комиссии по регулированию общественных услуг Армении переизбран. Кандидатуру Нраняна выдвинули оппозиционные фракции парламента "Армения" и "Честь имею". За него проголосовали 88 депутатов, против - 1.
Впервые членом КРОУ он был избран парламентом в октябре 2021 года. Ранее Нранян входил в состав Евразийской экономической комиссии, был членом Аудиторской палаты Армении, в 2007-2012 годах был депутатом парламента Армении от АРФ "Дашнакцутюн".
