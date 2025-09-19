Пятница, 19 Сентября 2025 16:19

АрмИнфо. Делегация Спасательной службы МВД Армении во главе с директором Службы - заместителем министра внутренних дел Камо Цуцуляном приняла участие в 37-м заседании Межгосударственного совета СНГ по чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера, которое проходило в Таджикистан с 17 по 18 сентября.

Как сообщили в пресс-службе МВД Армении, 17 сентября участникам заседания в Национальном учебном спасательном центре им. Шахринавы были представлены возможности центра, учебные полигоны, полевой лагерь, технические средства, имущество и техника, а также пожарно-спасательное оборудование, соответствующие международным стандартам.

А уже 18 сентября состоялось 37-ое заседание Межгосударственного совета СНГ по чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера.

На мероприятии выступил и Цуцулян. Который представил ход реформ, реализуемых в МВД и, в частности, в Спасательной службе, а также работу по подготовке кадров и техническому оснащению в рамках сотрудничества в рамках СНГ.

Цуцулян заверил, что Спасательная служба МВД готова приложить максимум усилий для укрепления и развития сотрудничества с государствами-участниками СНГ во имя гуманных идей и обеспечения безопасности населения.

В завершение заседания были подведены итоги проделанной за отчетный период работы, а также подписан ряд межгосударственных соглашений в сфере чрезвычайных ситуаций на пространстве СНГ.