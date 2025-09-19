Пятница, 19 Сентября 2025 14:52

АрмИнфо. Антикоррупционный суд под председательством судьи Саркиса Петросяна сегодня продолжил рассмотрение дела о событиях 1 марта 2008 года в отношении второго президента Армении Роберта Кочаряна, бывшего генерального секретаря ОДКБ Юрия Хачатурова, бывшего министра обороны Сейрана Оганяна и бывшего вице-премьера Армена Геворкяна.

Вышеупомянутые четверо бывших высокопоставленных чиновников обвиняются с 2018 года в свержении конституционного строя или пособничестве конституционному строю во время событий 2008 года.

Как заявил в беседе с журналистами адвокат Кочаряна Арам Орбелян, все солидарны с тем, что события 1 марта должны быть раскрыты в полном объеме. Но это не означает, что к этому власти должны прийти новым нарушением прав человека - взять одного человека, назвать его виновным, чтоб сказать, что дело раскрыто.

<Для нас все это аномалия - принести правопреемников потерпевших (в зал суда) для того, чтоб обеспечить эмоциональный фон. Мы видим, что генпрокурор Армении в парламенте говорит, что, да, сроки истекли, но там есть какая-то тема компенсации, возможно, мы поднимем этот вопрос. То есть мы видим, что происходит искусственный процесс, вместо осуществления правосудия - то есть признать, что да, это обвинение закрыто, обвиняемые оправданы и точка. Правосудие не может быть непрерывным процессом>, - сказал адвокат.

Напомним, что 15 лет назад после прошедших 19 февраля очередных президентских выборов, на которых победил Серж Саргсян, в Ереване вспыхнули беспорядки, вылившиеся в столкновения с представителями правопорядка. Армянская оппозиция во главе с первым президентом Левоном Тер-Петросяном, который также баллотировался на выборах, с 20 февраля проводила в центре Еревана митинги, выражая недовольство итогами голосования. Акции протеста вылились 1-2 марта в беспорядки и столкновения митингующих с силами правопорядка, в результате которых погибли 10 человек, в том числе, полицейские, свыше 200 получили ранения различной степени тяжести.

В 2021 году суд принял решение о прекращении уголовного дела о "1 марта", поскольку КС признал антиконституционной статью 300.1 (свержение конституционного строя).

После этого адвокаты четверых обвиняемых подали ходатайство о прекращении уголовного преследования своих подзащитных за отсутствием состава преступления, учитывая, что вменяемая им статья была признана неконституционной. Судья Анна Данибекян прекратила дело, несмотря на утверждения прокуратуры о возможности переквалификации инкриминируемого обвиняемым деяния. Прокуратура подала апелляцию на это решение судьи Анны Данибекян, но Апелляционный суд оставил решение о прекращении дела без изменений. После этого тогдашний генеральный прокурор Артур Давтян подал кассационную жалобу.

Кассационный суд счел, что суды низшей инстанции, принимая решения о прекращении дела, допустили судебную ошибку и нарушение уголовно-процессуального законодательства. Суд счел неправомерным прекращение дела без возможности переквалификации обвинения.

В начале 2024 года Кассационный суд, по просьбе Прокуратуры, обратился в Конституционный суд с просьбой определить вопрос соответствия части 3 статьи 309.1 и ряда других (признанных неконституционными) статей Конституции для переквалификации антиконституционного обвинения, предъявленного Роберту Кочаряну.

На заседании 22 июля КС Армении, в противоречии с ранее принятым решением, признал часть 3 статьи 309.1 Уголовно-процессуального кодекса соответствующей Конституции. КС зафиксировал в решении, что прокурор может изменить предъявленное подсудимому обвинение (юридическую квалификацию деяния, в котором он обвиняется) до выхода из совещательной комнаты суда, в случае, если деяние подсудимого содержит признаки иного деяния, предусмотренного уголовным законом, независимо от исследования доказательств в ходе судебного заседания. После этого решения Кассационный суд 12 сентября 2024 года, рассмотрев апелляцию бывшего Генерального прокурора Артура Давтяна, постановил отменить судебное решение о прекращении дела Роберта Кочаряна, Юрия Хачатурова, Сейрана Оганяна и Армена Геворгяна и направить дело в Антикоррупционный суд первой инстанции на новое рассмотрение.

Новое рассмотрение дела в Антикоррупционном суде продолжается уже год. В течение этого времени сторона защиты утверждала, что четверо высокопоставленных должностных лиц, проходивших по делу, не имеют статуса обвиняемых, фактически они были оправданы по делу 1 марта. Государственные обвинители также ходатайствовали перед судом о переквалификации вменяемых им деяний.