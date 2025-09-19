Пятница, 19 Сентября 2025 12:52

АрмИнфо. Оппозиционный депутат Национального Собрания РА Айк Мамиджанян обратился к руководителям Европейского Союза с просьбой посетить армянских военнопленных в Баку. Об этом он написал на своей странице в Faceebook.

"В связи с закрытием офиса Международного Комитета Красного Креста в Азербайджане я сегодня направил официальное письмо Верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кайе Калас и послу ЕС в Республике Армения Василису Марагосу с просьбой о посещении послом ЕС в Азербайджане посетил наших заключенных, содержащихся в Баку. В письме я рассказал об опасностях, с которыми сталкиваются наши соотечественники в бакинской тюрьме, о постановочных судебных процессах и о важности таких визитов с гуманитарной точки зрения", - написал Айк Мамиджанян.

Отметим, что в настоящее время в азербайджанских тюрьмах удерживаются 23 армянина, в том числе 16 человек, взятых в плен после военного нападения Азербайджана на Арцах 19 сентября 2023 года. Среди пленников - восемь бывших арцахских чиновников: бывшие президенты Аркадий Гукасян, Бако Саакян, Араик Арутюнян, спикер парламента Давид Ишханян, бывший государственный министр Рубен Варданян, бывший командующий Армией обороны Левон Мнацаканян, экс- заместитель командующего Давид Манукян и бывший министр иностранных дел Давид Бабаян.