АрмИнфо. Антикоррупционным комитетом Республики Армения, установлено, что сотрудник Аштаракского регионального центра Единой социальной службы Министерства труда и социальных вопросов способствовал получению должностными лицами взяток в различных размерах путем устранения препятствий.

В частности, в ходе предварительного расследования установлено, что вышеуказанный сотрудник Единой социальной службы в ходе медико-социальной экспертизы, организованной в том же региональном центре в сентябре 2024 года, требовал и получал суммы в различных размерах за незаконное действие по оценке членами комиссии степени ограничения дееспособности нескольких граждан, превышающей 25%, предусмотренной соответствующим постановлением Правительства Республики Армения, с целью передачи их в качестве взятки должностным лицам.

Вышеуказанному сотруднику Единой социальной службы Министерства труда и социальных вопросов Республики Армения предъявлено обвинение в содействии получению взятки по статье 46-435, части 2, пункта 3 (3 эпизода) Уголовного кодекса Республики Армения. Обвинения предъявлены также гражданам, давшим взятки.

Предварительное следствие по уголовному делу завершено, материалы дела с обвинительным заключением направлены в Антикоррупционный суд Республики Армения.