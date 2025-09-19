Пятница, 19 Сентября 2025 11:43

АрмИнфо. Все политические структуры, в том числе и Армянская Апостольская Церковь, которые занимаются национальными проблемами, находятся под ударом властей Армении. Об этом 19 сентября в мемориальном комплексе воинских захоронений "Ераблур" заявил представитель Верховного органа партии АРФ "Дашнакцутюн", депутат Национального Собрания РА Ишхан Сагателян.

По его словам, нападки властей на ААЦ не случайны, поскольку Святая Церковь является структурой, поддерживающей национальные ценности и самосохранение армянского народа. Дашнакцакан подчеркнул, что ААЦ является церковью каждого армянина и необходимо, чтобы каждый представитель народа был рядом с Церковью.

Отметим, что Сагателян в числе других политических деятелей принял участие в церемонии возложения цветов в память о погибших в результате агрессии Азербайджана против Арцаха 19 сентября 2023 года, когда погибло 244 человека, 11 из которых - мирные жители. В настоящее время 11 человек считаются пропавшими без вести, более двух десятков армян оказались в азербайджанском плену и предстали перед судом по сфабрикованным обвинениям.

В этой связи, отвечая на вопрос о позиции властей Армении, проявивших полное бездействие в тот период, и мотивируя это бездействие отсутствием мандата на Нагорный Карабах, депутат напомнил, что в 2021 году представители официального Еревана в своих предвыборных обещаниях заявляли о деокуппации Арцаха.

При этом они руководствовались лозунгом о том, что Арцах не должен быть в составе Азербайджана. Однако был сдан не только Арцах, но и часть территории Армении. При этом, как заметил Сагателян, на каждую уступку власти пытаются найти свои причины.

"Такое может быть только в Армении, когда проиграли в войне, сдали Арцах, часть территории Армении и вдруг выясняется, что страна стала куда более суверенной", - отметил Сагателян, добавив, что нынешний глава армянского государства стал инструментом в руках турков и азербайджанцев. "Единственным ответственным за обезлюдивание Арцаха является Никол Пашинян, который с момента агрессии Баку против арцахцев легитимизирует действия Ильхама Алиева. Причем, происходит все это на фоне того, когда Пашинян признал Арцах в составе Азербайджана", - сказал представитель партии АРФД. Он добавил, что в один прекрасный день Никол Пашинян расскажет о том, о чем говорил с Ильхамом Алиевым накануне агрессии, давал ли Азербайджану гарантии о ненападении со стороны Армении, молча наблюдая за происходящим в Нагорном Карабахе геноциде. "Я более чем уверен в том, что такая договоренность имелась, и эти гарантии были даны", - резюмировал Сагателян.