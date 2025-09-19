Пятница, 19 Сентября 2025 10:51

АрмИнфо. Национальное Собрание Нагорно- Карабахской Республики объявило 19 сентября днем насильственной депортации требований прав. Об этом сообщил бывший министр культуры Арцаха Сергей Шахвердян.

По его словам, соответствующие изменения внесены в закон о праздничных и памятных датах НКР.

"Эта дата установлена для увековечивания памяти жертв насильственной депортации, пережитой народом Арцаха, и утверждения права на возвращение и восстановление справедливости. Этот День призван напомнить правительству Армении и международному сообществу о трагедии изгнания и о необходимости защиты культурного и исторического наследия, а также подчеркнуть законные права арцахских армян на свое государство", - написал Шахверднян.

Напомним, что два года назад в этот день, 19 сентября 2023 года Азербайджан под предлогом "антитеррористической операции" предпринял очередной акт агрессии в отношении Арцаха. В результате вражеской агрессии сотни арцахцев получили ранения, тогда же сообщалось о более 200 погибших, в том числе и мирных жителей. 20 сентября Арцах пал. Азербайджан начал насильственное подчинение НКР. Кроме того, 20 сентября поздно вечером стало известно, что Азербайджан целенаправленно расстрелял две машины российского миротворческого контингента, погибли 6 человек, в том числе и замкомандующего РМК. 22 сентября начался процесс упразднения Армии обороны Арцаха. В ходе поисковых операций с 21 по 24 сентября МВД НКР обнаружило тела 105 арцахцев, в том числе жестоко убитых детей и стариков. Сегодня Арцах полностью деарменизирован, все его коренное население свыше 100 тысяч человек было вынуждено бежать в Армению под угрозой физической расправы.

Добавим также, что 25 сентября под Степанакертом произошел взрыв на складе с горючим, взорвалась цистерна с бензином. На момент взрыва на месте находилось большое число людей, которые стояли в очереди за бензином, чтобы покинуть Арцаха на фоне последней азербайджанской агрессии. Согласно СК Армении, при взрыве на складе горючего погибли 218 человек, установлены личности 215 из них. Не менее 120 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести, в основном в виде ожогов. На данный момент, по данным следствия, местонахождение 21 человека неизвестно

С начавшей осенью 2020 года вражеской агрессии, которая в сентябре 2023 года завершилась полной этнической чисткой Арцаха, свыше 150 тысяч арцахцев стали бездомными.

Вражеская агрессия происходила на фоне бездействия всего цивилизованного международного сообщества. 15 октября президента АР Ильхам Алиев поднял азербайджанский флаг в оккупированном Степанакерте.