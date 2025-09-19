Пятница, 19 Сентября 2025 10:50

АрмИнфо. Вопрос о конституционности законов об огосударствлении ЗАО "Электрические сети Армении", принятых большинством Национального Собрания РА, будет рассмотрен Конституционным судом 16 декабря в письменном порядке. Об этом пишет издание "Грапарак".

Источник напоминает, что заявление об оспаривании принятых парламентом страны законов в Конституционном суде подали оппозиционные фракции - "Армения" и "Честь имею". Речь идёт о пакете поправок, предусматривающих назначение временного управляющего "ЭСА" и предоставление ему широких полномочий. Заявители ходатайствовали о том, чтобы действие данного положения было приостановлено до вынесения Конституционным судом окончательного вердикта.

Решение о принятии заявления, поданного 11 июля, к производству было принято Конституционным судом спустя 2 месяца - 16 сентября, Докладчиком по делу станет судья Конституционного суда Артур Вагаршян.

Напомним, что 18 июля Комиссия по регулированию общественных услуг РА возбудила дело против ЗАО "Электрические сети Армении" и назначила временным управляющим компании Романоса Петросяна. После этого решения владелец компании, арестованный президент ГК "Ташир" Самвел Карапетян утратил контроль над компанией, о чём, собственно Никол Пашинян и говорил ранее, когда обещал её национализировать.

18 июня сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД РА арестовали Карапетяна. Его обвиняют в публичном призыве к захвату власти. Бизнесмен вину не признаёт. Суд арестовал Карапетяна на два месяца После этого начались проверки в отношении бизнеса Карапетяна, а ряд пиццерий ООО "Пицца Ташир" в Ереване и в областях Армении были закрыты.