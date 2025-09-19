Пятница, 19 Сентября 2025 10:47

АрмИнфо. 18 сентября в рамках саммита, состоявшегося в столице Казахстана - городе Астана, Католикос Великого Дома Киликийского Арам I встретился с личным представителем Папы Римского Льва XV кардиналом Георгием Якобом Кувакатом, который также является председателем управления Ватикана по межрелигиозным отношениям.

В ходе встречи обсуждалось продолжающееся тесное сотрудничество между Католикосатом Великого Дома Киликийского и Ватиканом. Также была подчеркнута возможность расширения межрелигиозных связей, помимо межцерковных. Его Святейшество также коснулся развивающихся отношений между Ватиканом и Азербайджаном и, в этом контексте, подходов и шагов Азербайджана в отношении армянского народа Арцаха, его культурного и духовного наследия. В этой связи Арам I напомнил о конференции, состоявшейся несколько месяцев назад в Григорианском университете в Риме, в ходе которой, к сожалению, о присутствии армян в Арцахе были представлены данные, далекие от исторических реалий.

Кардинал Кувакат предоставил Его Святейшеству необходимую информацию по вышеупомянутым вопросам, и особенно об отношениях Ватикана и Азербайджана, дав четкие разъяснения по некоторым вопросам.

Затем Его Святейшество представил представителю Ватикана два предложения. "Мы будем очень рады, если Ватикан продолжит напоминать Азербайджану и международному сообществу о жизненной важности сохранения армянских церквей и историко-культурных памятников в соответствии с международным правом. Мы будем всеми силами добиваться скорейшего освобождения политических и государственных деятелей Арцаха, задержанных властями Азербайджана", - заявил Арам I.

В завершение встречи Его Святейшество Патриарх выразил удовлетворение тем, что Папа Левон XIV вскоре посетит Ливан, и в ходе визита, естественно, у него будет возможность обсудить с ним вышеупомянутые вопросы.