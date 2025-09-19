Arminfo.info


 Пятница, 19 Сентября 2025 10:47
Александр Аванесов

Арам I на встрече с представителем Папы Римского обсудил вопросы культурного наследия Арцаха и армянских военнопленных

Арам I на встрече с представителем Папы Римского обсудил вопросы культурного наследия Арцаха и армянских военнопленных

АрмИнфо. 18 сентября в рамках саммита, состоявшегося в столице Казахстана - городе Астана, Католикос Великого Дома Киликийского Арам I встретился с личным представителем Папы Римского Льва XV кардиналом Георгием Якобом Кувакатом, который также является председателем управления Ватикана по межрелигиозным отношениям.

В ходе встречи обсуждалось продолжающееся тесное сотрудничество между Католикосатом Великого Дома Киликийского и Ватиканом. Также была подчеркнута возможность расширения межрелигиозных связей, помимо межцерковных. Его Святейшество также коснулся развивающихся отношений между Ватиканом и Азербайджаном и, в этом контексте, подходов и шагов Азербайджана в отношении армянского  народа Арцаха, его культурного и духовного наследия.  В этой связи  Арам I напомнил о конференции, состоявшейся несколько месяцев назад в Григорианском университете в Риме, в ходе которой, к сожалению, о присутствии армян в Арцахе были представлены данные, далекие от исторических реалий.

Кардинал Кувакат предоставил Его Святейшеству необходимую информацию по вышеупомянутым вопросам, и особенно об отношениях Ватикана и Азербайджана, дав четкие разъяснения по некоторым вопросам.

Затем Его Святейшество представил представителю Ватикана два предложения.  "Мы будем очень рады, если Ватикан продолжит напоминать Азербайджану и международному сообществу о жизненной важности сохранения армянских церквей и историко-культурных памятников в соответствии с международным правом. Мы будем всеми силами добиваться скорейшего освобождения политических и государственных деятелей Арцаха, задержанных властями Азербайджана", - заявил Арам  I.

В завершение встречи Его Святейшество Патриарх выразил удовлетворение тем, что Папа Левон XIV вскоре посетит Ливан, и в ходе визита, естественно, у него будет возможность обсудить с ним вышеупомянутые вопросы.

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
Татоян: После насильственного поглощения Арцаха, Азербайджан продвигает захватнические планы в отношении АрменииТатоян: После насильственного поглощения Арцаха, Азербайджан продвигает захватнические планы в отношении Армении
Сотруднику Аштаракского регионального центра Единой социальной службы предъявлено обвинение в содействии получению взяткиСотруднику Аштаракского регионального центра Единой социальной службы предъявлено обвинение в содействии получению взятки
АРФД: Все политические структуры, которые занимаются национальными проблемами, находятся под ударом властей АрменииАРФД: Все политические структуры, которые занимаются национальными проблемами, находятся под ударом властей Армении
Мнение: Придание Мнение: Придание "Реальной Армении" статуса госидеологии создаст правовые основания для преследования тех, кто "за" сохранение исторической памяти
Депутат: Агрессия Азербайджана против Арцаха происходила в условиях преступного бездействия властей Армении и международных акторовДепутат: Агрессия Азербайджана против Арцаха происходила в условиях преступного бездействия властей Армении и международных акторов
Национальное Собрание Нагорно-Карабахской Республики объявило 19 сентября днем насильственной депортации требований правНациональное Собрание Нагорно-Карабахской Республики объявило 19 сентября днем насильственной депортации требований прав
Вопрос о конституционности огосударствлении Вопрос о конституционности огосударствлении "ЭСА" будет рассмотрен Конституционным судом 16 декабря
Арам I на встрече с представителем Папы Римского обсудил вопросы культурного наследия Арцаха и армянских военнопленныхАрам I на встрече с представителем Папы Римского обсудил вопросы культурного наследия Арцаха и армянских военнопленных
Глава МИД Армении провел переговоры с генсеком Постоянной палаты третейского судаГлава МИД Армении провел переговоры с генсеком Постоянной палаты третейского суда
Глава МИД Армении ознакомился с деятельностю Центра химии и технологий ОЗХОГлава МИД Армении ознакомился с деятельностю Центра химии и технологий ОЗХО
В Армении впервые будут представлены экспонаты из коллекции ЛувраВ Армении впервые будут представлены экспонаты из коллекции Лувра
Пашинян осознает масштаб совершенного им зла - Левон Тер-ПетросянПашинян осознает масштаб совершенного им зла - Левон Тер-Петросян
Посол: Иран поддерживает усилия Армении по установлению мира в рамках основополагающих принципов территориальной целостности и суверенитетаПосол: Иран поддерживает усилия Армении по установлению мира в рамках основополагающих принципов территориальной целостности и суверенитета
Трамп снова назвал Армению Албанией, а Азербайджан - <Абербейджаном>Трамп снова назвал Армению Албанией, а Азербайджан - <Абербейджаном>
Гагик Царукян пока не готов дать окончательный ответ на вопрос о своем участии в в парламентских выборах 2026 годаГагик Царукян пока не готов дать окончательный ответ на вопрос о своем участии в в парламентских выборах 2026 года
Захарова: Россия в отношениях с Арменией исходит из позиции суверенного равенства.Захарова: Россия в отношениях с Арменией исходит из позиции суверенного равенства.
Нацфилармония откроет 100-й концертный сезон мировыми именамиНацфилармония откроет 100-й концертный сезон мировыми именами
Беженцы из Арцаха будут полностью освобождены от обязанности представлять справку об уплате налога на транспортное средствоБеженцы из Арцаха будут полностью освобождены от обязанности представлять справку об уплате налога на транспортное средство
Захарова: Москва неизменно выступает за скорейшее примирение Еревана и АнкарыЗахарова: Москва неизменно выступает за скорейшее примирение Еревана и Анкары
В национальной туристической зоне «Аваза» начал свою работу Инвестиционный форум Туркменистана (TIF 2025)В национальной туристической зоне «Аваза» начал свою работу Инвестиционный форум Туркменистана (TIF 2025)
Еврокомиссар похвалила президента Азербайджана Еврокомиссар похвалила президента Азербайджана "за мирную повестку" в регионе
Армения и Китай сверили часы по повестке двустороннего сотрудничестваАрмения и Китай сверили часы по повестке двустороннего сотрудничества
Зампред АНК представит транспортную программу, которая может стать Зампред АНК представит транспортную программу, которая может стать "сделкой века"
Армения выступила за активное участие в работе ОЗХОАрмения выступила за активное участие в работе ОЗХО
В МИД России дали оценку взаимодействию с Арменией в рамках ЕАЭС и ОДКБВ МИД России дали оценку взаимодействию с Арменией в рамках ЕАЭС и ОДКБ
Уголовное дело в отношении Вигена Саркисяна передано из Уголовного суда в Антикоррупционный судУголовное дело в отношении Вигена Саркисяна передано из Уголовного суда в Антикоррупционный суд
Отставок в правительстве не ожидается -премьерОтставок в правительстве не ожидается -премьер
ЕСПЧ вынес вердикт по делу 1 марта 2008 годаЕСПЧ вынес вердикт по делу 1 марта 2008 года
Пашинян о ситуации с пленными: Пока результатов нетПашинян о ситуации с пленными: Пока результатов нет
Пашинян объяснил снятие Арарата с пограничных штампов курсом на легитимностьПашинян объяснил снятие Арарата с пограничных штампов курсом на легитимность
Инвестиции владельцев клуба <Ноа> в строительство стадиона международного уровня и развитие инфраструктур в Эчмиадзине составят около $18,7 млн.Инвестиции владельцев клуба <Ноа> в строительство стадиона международного уровня и развитие инфраструктур в Эчмиадзине составят около $18,7 млн.
Сборная Армении по футболу улучшила свои позиции в рейтинге ФИФАСборная Армении по футболу улучшила свои позиции в рейтинге ФИФА
В Конгресс США внесен законопроект о пересмотре санкций в отношении АзербайджанаВ Конгресс США внесен законопроект о пересмотре санкций в отношении Азербайджана
Авинян обещает построить канатную дорогу от станции метро <Еритасардакан> до Нор Норка <за счёт собственных средств>Авинян обещает построить канатную дорогу от станции метро <Еритасардакан> до Нор Норка <за счёт собственных средств>
Мэр Еревана анонсировал новые сроки строительства станции метро <Ачапняк>Мэр Еревана анонсировал новые сроки строительства станции метро <Ачапняк>
В Ереване больше не будет старых троллейбусов, сообщил Авинян, выразив особую благодарность ПашинянуВ Ереване больше не будет старых троллейбусов, сообщил Авинян, выразив особую благодарность Пашиняну
Папикян принял участие в церемонии открытия 12-й Сяншаньской конференцииПапикян принял участие в церемонии открытия 12-й Сяншаньской конференции
Армения заинтересована в развитии сотрудничества с Китаем, в том числе в рамках многосторонних платформ - АршакянАрмения заинтересована в развитии сотрудничества с Китаем, в том числе в рамках многосторонних платформ - Аршакян
Кабмин Армении одобрил <План обеспечения готовности к эпидемиям и пандемиям и реагирования на них>Кабмин Армении одобрил <План обеспечения готовности к эпидемиям и пандемиям и реагирования на них>
Армянский кабмин установил квалификационные требования к участникам закупочных тендеров в рамках проведения 8-го саммита ЕПС в ЕреванеАрмянский кабмин установил квалификационные требования к участникам закупочных тендеров в рамках проведения 8-го саммита ЕПС в Ереване
В Дании представлены видения Армянской Церкви в вопросах развития справедливости, достоинства, мира и демократических ценностейВ Дании представлены видения Армянской Церкви в вопросах развития справедливости, достоинства, мира и демократических ценностей
Политолог: Если Политолог: Если "новый армянин" станет хозяином страны, Армении больше не будет.
Комитет Палаты представителей США принял поправку к закону направленную на освобождение армянских военнопленных из БакуКомитет Палаты представителей США принял поправку к закону направленную на освобождение армянских военнопленных из Баку
Команда адвокатов Самвела Карапетяна подала кассационные жалобы на незаконное уголовное преследование своего подзащитногоКоманда адвокатов Самвела Карапетяна подала кассационные жалобы на незаконное уголовное преследование своего подзащитного
Глава МИД Армении провел переговоры в МУСГлава МИД Армении провел переговоры в МУС
На Армению со стороны Черного моря надвигается активный циклон - синоптикНа Армению со стороны Черного моря надвигается активный циклон - синоптик
Замглавы МИД Армении поучаствовал в круглом столе Замглавы МИД Армении поучаствовал в круглом столе "Армения в центре региональных и глобальных геополитических изменений"
Нидерланды предоставят Армении 14 млн евро для обеспечения жильём беженцев из АрцахаНидерланды предоставят Армении 14 млн евро для обеспечения жильём беженцев из Арцаха
Играй в Junius и выигрывай призы Играй в Junius и выигрывай призы 
В Армении находится делегация офиса  связи НАТОВ Армении находится делегация офиса  связи НАТО
В приграничном Хачике состоится традиционный фестиваль армянской гатыВ приграничном Хачике состоится традиционный фестиваль армянской гаты
В Варшаве обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества между Арменией и ПольшейВ Варшаве обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества между Арменией и Польшей
Дело в отношении Сержа Саргсяна будет рассмотрено в Антикоррупционном судеДело в отношении Сержа Саргсяна будет рассмотрено в Антикоррупционном суде
Система управления в Армении должна быть приведена в соответствие с международными стандартамиСистема управления в Армении должна быть приведена в соответствие с международными стандартами
Ардшинбанк выступил главным спонсором полу-марафона «VMF Vanadzor Half Marathon 2025»Ардшинбанк выступил главным спонсором полу-марафона «VMF Vanadzor Half Marathon 2025»
В Антикоррупционном суде начались слушания по делу бывшего заместителя начальника Объединенного штаба ОДКБВ Антикоррупционном суде начались слушания по делу бывшего заместителя начальника Объединенного штаба ОДКБ
"Гегард": Сухопутная связь с Нахиджеваном нужна Азербайджану в геополитических целях, а не для свободного передвижения жителей автономии
Арагацотнская епархия: Отец Арам Арагацотнская епархия: Отец Арам "покорно" выполнил требование по дискредитации Церкви
Палата моды и одежды анонсировала дату проведения Yerevan Fashion WeekПалата моды и одежды анонсировала дату проведения Yerevan Fashion Week
Пашинян: в последние годы взаимодействие между Ереваном и Тегераном вышло на новый уровеньПашинян: в последние годы взаимодействие между Ереваном и Тегераном вышло на новый уровень
Читать больше



Эксперты
Мнение: Придание Мнение: Придание "Реальной Армении" статуса госидеологии создаст правовые основания для преследования тех, кто "за" сохранение исторической памяти
Политолог: Если Политолог: Если "новый армянин" станет хозяином страны, Армении больше не будет.
Эксперт: Единство ААЦ является важным столпом для пред.отвращения опасного процесса распада церквиЭксперт: Единство ААЦ является важным столпом для пред.отвращения опасного процесса распада церкви
Политолог: Глобальное разрушение договорных механизмов в мире отразится и на Южном КавказеПолитолог: Глобальное разрушение договорных механизмов в мире отразится и на Южном Кавказе
Политолог: Власти Армении создают Политолог: Власти Армении создают "иллюзию безопасности" в условиях сохранения угроз безопасности перед страной
Читать больше
Комментируемые
Нет - реваншизму! Армения и родина должны быть ограничены международно признанными границами РА: о чем Концепция эстетики <Реальной Армении>Нет - реваншизму! Армения и родина должны быть ограничены международно признанными границами РА: о чем Концепция эстетики <Реальной Армении>
Осканян: Правительство, которое заставляет свой народ отказаться от самых ценных символов во имя дипломатии, капитулируетОсканян: Правительство, которое заставляет свой народ отказаться от самых ценных символов во имя дипломатии, капитулирует
В Ереване пройдет 5-я Международная биеннале художественной графикиВ Ереване пройдет 5-я Международная биеннале художественной графики
Эксперт: В Армении стали больше читать книги, издающиеся на армянском языкеЭксперт: В Армении стали больше читать книги, издающиеся на армянском языке
Адвокат-международник: Вмешательство армянского правительства в дела церкви - ключевой показатель его растущего авторитаризмаАдвокат-международник: Вмешательство армянского правительства в дела церкви - ключевой показатель его растущего авторитаризма
Омбудсмен Арцаха: Армения и Азербайджан добились не только упразднения МГ ОБСЕ, но и сделали невозможным наложение вето на это решениеОмбудсмен Арцаха: Армения и Азербайджан добились не только упразднения МГ ОБСЕ, но и сделали невозможным наложение вето на это решение
Сегодняшняя Армения существует благодаря себе и для себя, не то что раньше: ПашинянСегодняшняя Армения существует благодаря себе и для себя, не то что раньше: Пашинян
В ОБСЕ заявили об официальном роспуске Минской группы наделенной мандатом урегулирование нагорно-карабахского конфликтаВ ОБСЕ заявили об официальном роспуске Минской группы наделенной мандатом урегулирование нагорно-карабахского конфликта
Мера пресечения командиру отряда Мера пресечения командиру отряда "Чёрная пантера" изменена на домашний арест
Политик:  Процесс, направленный на мир,  это ещё не мирПолитик:  Процесс, направленный на мир,  это ещё не мир
Азербайджан продолжает вандализм в оккупированном Арцахе - снесен памятник Ашоту ГулянуАзербайджан продолжает вандализм в оккупированном Арцахе - снесен памятник Ашоту Гуляну
Оппозиционер: власти увидят ответ народа, будут очень конкретные мероприятияОппозиционер: власти увидят ответ народа, будут очень конкретные мероприятия
Трамп в эфире The Mark Levin Show заявил, что ему удалось урегулировать 35-летний конфликт между Азербайджаном и АлбаниейТрамп в эфире The Mark Levin Show заявил, что ему удалось урегулировать 35-летний конфликт между Азербайджаном и Албанией
Пашинян в ходе обращения к народу намекнул на новые территориальные уступки Азербайджану и призвал забыть об АрцахеПашинян в ходе обращения к народу намекнул на новые территориальные уступки Азербайджану и призвал забыть об Арцахе
Билеты на матч Армения - Португалия поступили в продажуБилеты на матч Армения - Португалия поступили в продажу





Степан Григорян руководитель Аналитического центра по глобализации и региональному сотрудничествуСтепан Григорян руководитель Аналитического центра по глобализации и региональному сотрудничеству