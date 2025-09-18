Четверг, 18 Сентября 2025 21:12

АрмИнфо.Первый президент Армении Левон Тер- Петросян обратился к теме <неотложности свержения Никола Пашиняна или почему он ненавидит историю?>.

<Напомню читателю известный эпизод из истории Мовсеса Хоренаци, касающийся упрека царя Артавазда во время похорон его отца Арташеса II: <Пока ты ушел и забрал с собой всю мою страну, кем я буду править на руинах?>.

И если отец Артавазда сам разрушал собственную страну, то в случае с Пашиняном он лично ее разрушает. Конечно, он осознает масштаб совершенного им зла, которое выражается в его постоянных истериках и ежедневных оскорблениях и угрозах в адрес оппозиции. Я не завидую следующим властям Армении, поскольку Пашинян оставил такое тяжелое наследие, от которого практически невозможно избавиться. А как относились к таким людям в историческом прошлом, какими ярлыками их <навешивали>, известно всем.

Интерпретацию исторических параллелей оставляю на усмотрение серьезного читателя>, - написал первый президент РА в соцсети.