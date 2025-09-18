Четверг, 18 Сентября 2025 20:19

АрмИнфо.Крупный бизнесмен и лидер партии <Процветающая Армения> Гагик Царукян пока не готов дать окончательный ответ на вопрос о своем участии в предстоящих выборах в парламент, однако пообещал: <Придёт время - скажу всё>.

<Ещё несколько месяцев назад я говорил, что сейчас я думаю, размышляю, веду обсуждения с разными специалистами. Сегодня в Армении нет ни одного человека, ни одной партии, которые могли бы вывести страну из сложившегося положения>, - отметил он.

При этом, продолжил он, сегодня Армения нуждается в обсуждениях и всенародной консолидация, и не обязательно, чтобы тот, кто возглавит перемены, представлял какую- либо партию.

<Если народ беден - страна не может быть сильной. Нужно изучить все сферы и понять, какие проблемы в каждой из них>, - заявил он, отметив, что сейчас ведутся работы в этом направлении. В этом контексте, в рамках инициативы <Предложение Армении>, открыт двери для всех, у кого есть хорошая идея. <Мы готовы выслушать и принять>, - сказал он.

На вопрос журналиста, как он представляет себе объединение, учитывая недавние политические преследования в Армении, Гагик Царукян ответил: <В Армении должны быть мир и солидарность, ненависть, зависть и злоба должны исчезнуть. Для меня Армения - это большая семья. Если люди в семье не умеют слушать друг друга, работать вместе и жить вместе, ничто не будет эффективным. Мы не должны сидеть сложа руки, сплетничать и поливать друг друга грязью, а каждый должен просто говорить, что он хочет сделать, что он предлагает>.

Напомним, что в конце мая 2025 года Гагик Царукян, который долгое время хранил молчание, дал интервью телеканалу <Кентрон>, в котором не исключил возможность участия в парламентских выборах 2026 года и анонсировал программу <Предложение Армении>, которая объединит лучших специалистов, позволит развить общенациональные, надпартийные ценности. <Пока преждевременно говорить об этом, так как до выборов еще есть время, многое может измениться, но если я решу, что приму участие, то с программой <Предложение Армении>, - отметил он. <В нашей стране в различных областях есть много опытных и профессиональных людей, которые прошли долгий путь. Нужно продвигать людей, ставящих интересы государства выше своих и заботящихся о будущем страны, независимо от того, являются ли они членами какой-либо партии или нет>, - сказал лидер ППА, отметив, что намерен начать консультации с ведущими специалистами разных сфер и областей Армении.

При этом Царукян заверил, что не претендует на пост премьер-министра, так как он <достиг всего, и для него должность не имеет значения>. <Моя главная цель - чтобы моя страна была сильной, чтобы мои дети и внуки не поникли духом, чтобы была обеспечена безопасность наших детей в полной мере>, - сказал Гагик Царукян.

Ранее спикер НС Армении Ален Симонян заявил, что очередные парламентские выборы пройдут в Армении 7 июня 2026 года.