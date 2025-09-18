Четверг, 18 Сентября 2025 17:48

АрмИнфо. Национальный филармонический оркестр Армении откроет свой юбилейный 100-й концертный сезон 17-м Ереванским международным музыкальным фестивалем, который пройдёт с 19 сентября по 2 ноября 2025 года.

Уже завтра, в Концертном зале имени Арама Хачатуряна состоится торжественное открытие фестиваля, в ходе которого выступит выдающийся скрипач Сергей Хачатрян, покоривший ведущие мировые сцены, под управлением прославленного финского дирижёра Пиетари Инкинена. В

программе прозвучит Концерт для скрипки и симфоническая поэма <Финляндия> Яна Сибелиуса, а также Симфония №1 <Титан> Густава Малера.

В ходе пресс-конференции Пиетари Инкинен признался, что его визит в Армению по большому счету обусловлен фактором Сергея Хачатряна, с которым он знаком еще со времен участия в конкурсе скрипачей <Сибелиус>.

<Всегда общаясь с Сергеем Хачатряном я задавался вопросом, когда же появится повод, чтобы посетить его прекрасную родину. И это уже стало реальностью, так как завтра концерт>, - поделился финский дирижер.

Коснувшись работы с Филармоническим оркестром Армении, Инкинен рассказал, что репетиции проходят прекрасно и он очарован армянскими музыкантами, их профессионализмом, преданностью своему ремеслу во имя достижения нужного результата.

<Следовательно, я ожидаю, что концерт пройдет чудесно и жду с нетерпением встречи со зрителем>, - отметил он.

Отвечая на вопросы журналистов, художественный руководитель и главный дирижер Национального филармонического оркестра Армении Эдуард Топчян признался, что и сам не понимает, как прошла четверть века вместе с оркестром.

<Когда я размышляю, как все это произошло, думаю, что, наверное, из-за желания постоянно что-то новое создавать, попробовать, добавить, на новый уровень выйти. Когда что-то на пути получалось, казалось, что это очередной шаг, за которым следовал еще такой же очередной шаг. И так вышло, что все это продлилось четверть века. Честно, я никогда не думал, что так надолго останусь. Даже в начале, когда приходил сюда, то постоянно думал, что 2-3 года побуду, расширю репертуар, наберусь опыта и будет хорошо. Но, знаете, не жалею, что все именно так произошло>, - поделился маэстро Топчян.

Заметив, что неверно давать каких-либо оценок, но подводя черту 25 лет работы с Оркестром, Топчян заметил, что помимо сложностей, которые были и есть, имеются и достижения. <Самое важное - это музыкальный уровень оркестра, который я считаю, что нам за все эти годы удалось вместе поднять>, - подчеркнул он. Отметим, что среди важнейших концертов 17-го Ереванского международного музыкального фестиваля - концерт, посвящённый Дню независимости Республики Армения 20 сентября, в котором в качестве солистов выступят сопрано Джулиана Григорян и пианист Армен Бабаханян. Великолепный гала-концерт с участием одного из лучших современных теноров - Витторио Григоло - в Спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна также станет кульминационным моментом фестиваля. В концертном зале имени Арама Хачатуряна выступят всемирно известные скрипачки Вильде Франг и Байба Скриде. Также состоится концерт Струнного квартета имени Бородина по случаю их 80-летия, авторский концерт, посвящённый 90-летию одного из самых важных композиторов нашего времени Арво Пярта, с участием известных музыкантов: скрипачки Ануш Никогосян и пианиста Айка Меликяна, под управлением прославленного дирижёра Андрея Борейко. Заключительный концерт фестиваля ознаменуется выступлением ещё одной армянской виртуозки - пианистки Евы Геворгян под управлением Эдуарда Топчяна.

Важным событием станет мировая премьера симфонического произведения <Посвящение> Ерванда Ерканяна, написанного композитором по случаю 100-летия Национального филармонического оркестра Армении.

Программа фестиваля в целом будет разнообразной. Прозвучат также произведения Малера, Римского-Корсакова, Рахманинова, Шостаковича, Прокофьева, Хачатуряна, Бабаджаняна, Бартока, Бриттена, Пярта и других композиторов.

Отметим, что вот уже почти два десятилетия Ереванский международный музыкальный фестиваль является одним из главных культурных событий нашей страны. Художественные руководители фестиваля - художественный руководитель и главный дирижёр Национального филармонического оркестра Армении Эдуард Топчян и виолончелист Александр Чаушян (Великобритания).