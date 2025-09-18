|Пашинян осознает масштаб совершенного им зла - Левон Тер-Петросян
|Посол: Иран поддерживает усилия Армении по установлению мира в рамках основополагающих принципов территориальной целостности и суверенитета
|Трамп снова назвал Армению Албанией, а Азербайджан - <Абербейджаном>
|Гагик Царукян пока не готов дать окончательный ответ на вопрос о своем участии в в парламентских выборах 2026 года
|Захарова: Россия в отношениях с Арменией исходит из позиции суверенного равенства.
|Нацфилармония откроет 100-й концертный сезон мировыми именами
|Беженцы из Арцаха будут полностью освобождены от обязанности представлять справку об уплате налога на транспортное средство
|Захарова: Москва неизменно выступает за скорейшее примирение Еревана и Анкары
|В национальной туристической зоне «Аваза» начал свою работу Инвестиционный форум Туркменистана (TIF 2025)
|Еврокомиссар похвалила президента Азербайджана "за мирную повестку" в регионе
|Армения и Китай сверили часы по повестке двустороннего сотрудничества
|Зампред АНК представит транспортную программу, которая может стать "сделкой века"
|Армения выступила за активное участие в работе ОЗХО
|В МИД России дали оценку взаимодействию с Арменией в рамках ЕАЭС и ОДКБ
|Уголовное дело в отношении Вигена Саркисяна передано из Уголовного суда в Антикоррупционный суд
|Отставок в правительстве не ожидается -премьер
|ЕСПЧ вынес вердикт по делу 1 марта 2008 года
|Пашинян о ситуации с пленными: Пока результатов нет
|Пашинян объяснил снятие Арарата с пограничных штампов курсом на легитимность
|Инвестиции владельцев клуба <Ноа> в строительство стадиона международного уровня и развитие инфраструктур в Эчмиадзине составят около $18,7 млн.
|Сборная Армении по футболу улучшила свои позиции в рейтинге ФИФА
|В Конгресс США внесен законопроект о пересмотре санкций в отношении Азербайджана
|Авинян обещает построить канатную дорогу от станции метро <Еритасардакан> до Нор Норка <за счёт собственных средств>
|Мэр Еревана анонсировал новые сроки строительства станции метро <Ачапняк>
|В Ереване больше не будет старых троллейбусов, сообщил Авинян, выразив особую благодарность Пашиняну
|Папикян принял участие в церемонии открытия 12-й Сяншаньской конференции
|Армения заинтересована в развитии сотрудничества с Китаем, в том числе в рамках многосторонних платформ - Аршакян
|Кабмин Армении одобрил <План обеспечения готовности к эпидемиям и пандемиям и реагирования на них>
|Армянский кабмин установил квалификационные требования к участникам закупочных тендеров в рамках проведения 8-го саммита ЕПС в Ереване
|В Дании представлены видения Армянской Церкви в вопросах развития справедливости, достоинства, мира и демократических ценностей
|Политолог: Если "новый армянин" станет хозяином страны, Армении больше не будет.
|Комитет Палаты представителей США принял поправку к закону направленную на освобождение армянских военнопленных из Баку
|Команда адвокатов Самвела Карапетяна подала кассационные жалобы на незаконное уголовное преследование своего подзащитного
|Глава МИД Армении провел переговоры в МУС
|На Армению со стороны Черного моря надвигается активный циклон - синоптик
|Замглавы МИД Армении поучаствовал в круглом столе "Армения в центре региональных и глобальных геополитических изменений"
|Нидерланды предоставят Армении 14 млн евро для обеспечения жильём беженцев из Арцаха
|Играй в Junius и выигрывай призы
|В Армении находится делегация офиса связи НАТО
|В приграничном Хачике состоится традиционный фестиваль армянской гаты
|В Варшаве обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества между Арменией и Польшей
|Дело в отношении Сержа Саргсяна будет рассмотрено в Антикоррупционном суде
|Система управления в Армении должна быть приведена в соответствие с международными стандартами
|Ардшинбанк выступил главным спонсором полу-марафона «VMF Vanadzor Half Marathon 2025»
|В Антикоррупционном суде начались слушания по делу бывшего заместителя начальника Объединенного штаба ОДКБ
|"Гегард": Сухопутная связь с Нахиджеваном нужна Азербайджану в геополитических целях, а не для свободного передвижения жителей автономии
|Арагацотнская епархия: Отец Арам "покорно" выполнил требование по дискредитации Церкви
|Палата моды и одежды анонсировала дату проведения Yerevan Fashion Week
|Пашинян: в последние годы взаимодействие между Ереваном и Тегераном вышло на новый уровень
|Вице-премьер: Армения придает важность развитию отношений с Финляндией
|Армения и Великобритания выступили за подписание документа о стратегическом партнерстве
|Главный налоговый инспектор Налоговой инспекции - Управления текущего контроля за налогоплательщиками КГД РА арестован за взятку
|Глава МИД Грузии рассказала о характере отношении с соседями
|В Ереване пройдёт семинар Роуз-Рот ПА НАТО
|В Армению прибыла делегация во главе с заместителем председателя комитета народного политического консультативного совета КНР
|Пашинян ознакомился с проектом создания многофункциональной зоны отдыха в Разданском ущелье
|Инициатива Free Armenian Hostages призвала не идти на поводу азербайджанской пропаганды в отношении армянских заложников
|Спикер vs депутат: На основании заявления Алена Симоняна возбуждено дисциплинарное производство в отношении Айка Саркисяна. Последнему объявлен строгий выговор
|ANCA приветствовал поправку Шермана по 907 поправке
|Cкончался директор армянского представительства Азиатского банка развития Дон Ламберт
|Читать больше
АрмИнфо. Правительство приняло проект постановления, разработанный Министерством внутренних дел, целью которого является снижение социальной нагрузки на беженцев из Арцаха, связанной с реализацией ими права собственности на транспортное средство.
Как сообщает пресс-служба МВД Армении, на основе этой инициативы, "перемещённые" арцахцы будут освобождены от обязанности представлять справку об исполнении обязательства по уплате налога на транспортное средство в результате отчуждения, конфискации, наследования или смены адреса транспортного средства, а также от любых операций по регистрации-учёту.
В МВД Армении сообщили, что 21 107 транспортных средств были вывезены из Арцаха, из которых только 3711 были перерегистрированы на имя перемещённого лица или отчуждены перемещённым лицом другому лицу.
"Принятие данного постановления будет способствовать обеспечению благоприятных условий для бенефициаров и эффективной реализации их имущественных прав",- заявили в МВД Армении.
Отметим, что в результате азербайджанской агрессии против Арцаха в период с 2020 года по 2023 года свыше 150 тысяч арцахцев стали беженцами, лишившись дома и родины.
|Пашинян осознает масштаб совершенного им зла - Левон Тер-Петросян
|Посол: Иран поддерживает усилия Армении по установлению мира в рамках основополагающих принципов территориальной целостности и суверенитета
|Трамп снова назвал Армению Албанией, а Азербайджан - <Абербейджаном>
|Гагик Царукян пока не готов дать окончательный ответ на вопрос о своем участии в в парламентских выборах 2026 года
|Захарова: Россия в отношениях с Арменией исходит из позиции суверенного равенства.
|Нацфилармония откроет 100-й концертный сезон мировыми именами
|Беженцы из Арцаха будут полностью освобождены от обязанности представлять справку об уплате налога на транспортное средство
|Захарова: Москва неизменно выступает за скорейшее примирение Еревана и Анкары
|В национальной туристической зоне «Аваза» начал свою работу Инвестиционный форум Туркменистана (TIF 2025)
|Еврокомиссар похвалила президента Азербайджана "за мирную повестку" в регионе
|Армения и Китай сверили часы по повестке двустороннего сотрудничества
|Зампред АНК представит транспортную программу, которая может стать "сделкой века"
|Армения выступила за активное участие в работе ОЗХО
|В МИД России дали оценку взаимодействию с Арменией в рамках ЕАЭС и ОДКБ
|Уголовное дело в отношении Вигена Саркисяна передано из Уголовного суда в Антикоррупционный суд
|Отставок в правительстве не ожидается -премьер
|ЕСПЧ вынес вердикт по делу 1 марта 2008 года
|Пашинян о ситуации с пленными: Пока результатов нет
|Пашинян объяснил снятие Арарата с пограничных штампов курсом на легитимность
|Инвестиции владельцев клуба <Ноа> в строительство стадиона международного уровня и развитие инфраструктур в Эчмиадзине составят около $18,7 млн.
|Сборная Армении по футболу улучшила свои позиции в рейтинге ФИФА
|В Конгресс США внесен законопроект о пересмотре санкций в отношении Азербайджана
|Авинян обещает построить канатную дорогу от станции метро <Еритасардакан> до Нор Норка <за счёт собственных средств>
|Мэр Еревана анонсировал новые сроки строительства станции метро <Ачапняк>
|В Ереване больше не будет старых троллейбусов, сообщил Авинян, выразив особую благодарность Пашиняну
|Папикян принял участие в церемонии открытия 12-й Сяншаньской конференции
|Армения заинтересована в развитии сотрудничества с Китаем, в том числе в рамках многосторонних платформ - Аршакян
|Кабмин Армении одобрил <План обеспечения готовности к эпидемиям и пандемиям и реагирования на них>
|Армянский кабмин установил квалификационные требования к участникам закупочных тендеров в рамках проведения 8-го саммита ЕПС в Ереване
|В Дании представлены видения Армянской Церкви в вопросах развития справедливости, достоинства, мира и демократических ценностей
|Политолог: Если "новый армянин" станет хозяином страны, Армении больше не будет.
|Комитет Палаты представителей США принял поправку к закону направленную на освобождение армянских военнопленных из Баку
|Команда адвокатов Самвела Карапетяна подала кассационные жалобы на незаконное уголовное преследование своего подзащитного
|Глава МИД Армении провел переговоры в МУС
|На Армению со стороны Черного моря надвигается активный циклон - синоптик
|Замглавы МИД Армении поучаствовал в круглом столе "Армения в центре региональных и глобальных геополитических изменений"
|Нидерланды предоставят Армении 14 млн евро для обеспечения жильём беженцев из Арцаха
|Играй в Junius и выигрывай призы
|В Армении находится делегация офиса связи НАТО
|В приграничном Хачике состоится традиционный фестиваль армянской гаты
|В Варшаве обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества между Арменией и Польшей
|Дело в отношении Сержа Саргсяна будет рассмотрено в Антикоррупционном суде
|Система управления в Армении должна быть приведена в соответствие с международными стандартами
|Ардшинбанк выступил главным спонсором полу-марафона «VMF Vanadzor Half Marathon 2025»
|В Антикоррупционном суде начались слушания по делу бывшего заместителя начальника Объединенного штаба ОДКБ
|"Гегард": Сухопутная связь с Нахиджеваном нужна Азербайджану в геополитических целях, а не для свободного передвижения жителей автономии
|Арагацотнская епархия: Отец Арам "покорно" выполнил требование по дискредитации Церкви
|Палата моды и одежды анонсировала дату проведения Yerevan Fashion Week
|Пашинян: в последние годы взаимодействие между Ереваном и Тегераном вышло на новый уровень
|Вице-премьер: Армения придает важность развитию отношений с Финляндией
|Армения и Великобритания выступили за подписание документа о стратегическом партнерстве
|Главный налоговый инспектор Налоговой инспекции - Управления текущего контроля за налогоплательщиками КГД РА арестован за взятку
|Глава МИД Грузии рассказала о характере отношении с соседями
|В Ереване пройдёт семинар Роуз-Рот ПА НАТО
|В Армению прибыла делегация во главе с заместителем председателя комитета народного политического консультативного совета КНР
|Пашинян ознакомился с проектом создания многофункциональной зоны отдыха в Разданском ущелье
|Инициатива Free Armenian Hostages призвала не идти на поводу азербайджанской пропаганды в отношении армянских заложников
|Спикер vs депутат: На основании заявления Алена Симоняна возбуждено дисциплинарное производство в отношении Айка Саркисяна. Последнему объявлен строгий выговор
|ANCA приветствовал поправку Шермана по 907 поправке
|Cкончался директор армянского представительства Азиатского банка развития Дон Ламберт
|Читать больше
|Политолог: Если "новый армянин" станет хозяином страны, Армении больше не будет.
|Эксперт: Единство ААЦ является важным столпом для пред.отвращения опасного процесса распада церкви
|Политолог: Глобальное разрушение договорных механизмов в мире отразится и на Южном Кавказе
|Политолог: Власти Армении создают "иллюзию безопасности" в условиях сохранения угроз безопасности перед страной
|Востоковед: Решение правительства убрать Арарат с пограничных штампов является продолжением демонтажа идентичности
|Читать больше
|Нет - реваншизму! Армения и родина должны быть ограничены международно признанными границами РА: о чем Концепция эстетики <Реальной Армении>
|Осканян: Правительство, которое заставляет свой народ отказаться от самых ценных символов во имя дипломатии, капитулирует
|В Ереване пройдет 5-я Международная биеннале художественной графики
|Эксперт: В Армении стали больше читать книги, издающиеся на армянском языке
|Адвокат-международник: Вмешательство армянского правительства в дела церкви - ключевой показатель его растущего авторитаризма
|Омбудсмен Арцаха: Армения и Азербайджан добились не только упразднения МГ ОБСЕ, но и сделали невозможным наложение вето на это решение
|Сегодняшняя Армения существует благодаря себе и для себя, не то что раньше: Пашинян
|В ОБСЕ заявили об официальном роспуске Минской группы наделенной мандатом урегулирование нагорно-карабахского конфликта
|Мера пресечения командиру отряда "Чёрная пантера" изменена на домашний арест
|Политик: Процесс, направленный на мир, это ещё не мир
|Азербайджан продолжает вандализм в оккупированном Арцахе - снесен памятник Ашоту Гуляну
|Оппозиционер: власти увидят ответ народа, будут очень конкретные мероприятия
|Трамп в эфире The Mark Levin Show заявил, что ему удалось урегулировать 35-летний конфликт между Азербайджаном и Албанией
|Пашинян в ходе обращения к народу намекнул на новые территориальные уступки Азербайджану и призвал забыть об Арцахе
|Билеты на матч Армения - Португалия поступили в продажу