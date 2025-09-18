Четверг, 18 Сентября 2025 17:34

АрмИнфо. Правительство приняло проект постановления, разработанный Министерством внутренних дел, целью которого является снижение социальной нагрузки на беженцев из Арцаха, связанной с реализацией ими права собственности на транспортное средство.

Как сообщает пресс-служба МВД Армении, на основе этой инициативы, "перемещённые" арцахцы будут освобождены от обязанности представлять справку об исполнении обязательства по уплате налога на транспортное средство в результате отчуждения, конфискации, наследования или смены адреса транспортного средства, а также от любых операций по регистрации-учёту.

В МВД Армении сообщили, что 21 107 транспортных средств были вывезены из Арцаха, из которых только 3711 были перерегистрированы на имя перемещённого лица или отчуждены перемещённым лицом другому лицу.

"Принятие данного постановления будет способствовать обеспечению благоприятных условий для бенефициаров и эффективной реализации их имущественных прав",- заявили в МВД Армении.

Отметим, что в результате азербайджанской агрессии против Арцаха в период с 2020 года по 2023 года свыше 150 тысяч арцахцев стали беженцами, лишившись дома и родины.