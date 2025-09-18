Четверг, 18 Сентября 2025 16:29

АрмИнфо. Президент Армении Ваагн Хачатурян на встрече с делегацией во главе с заместителем председателя Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая Су Хуэем выразил надежду, что этот визит будет способствовать дальнейшему развитию отношений между двумя странами.

Как сообщает пресс-служба президента Армении, Хачатурян выразил убеждение, что армяно-китайские отношения можно рассматривать в двух плоскостях. "Первый - это связи наших народов, имеющие тысячелетнюю историю, которые сформировали атмосферу взаимного доверия и уважения, и эта традиция продолжается по сей день. Второй - это дипломатические отношения между Республикой Армения и Китайской Народной Республикой, которые были запущены в 1992 году", - сказал глава государства.

При этом он выразил убеждение, что встречи на высшем уровне, состоявшиеся в последние дни в Китае, вывели двусторонние политические отношения на уровень стратегического партнерства. Хачатурян добавил, что отношения с Китаем являются одним из важных направлений нашей внешней политики, и сотрудничество в рамках стратегического партнерства откроет новые возможности для наших стран.

В ходе встречи были обсуждены различные направления армяно-китайских отношений. Стороны обоюдно подчеркнули, что экономические связи в последние годы динамично развиваются, открываются широкие возможности для новых инициатив, включая продвижение инвестиционных программ, сотрудничество в сфере инфраструктуры и высоких технологий.

Было также отмечено, что эффективное партнёрство, сложившееся между двумя странами на международных площадках, способствует защите взаимных интересов и укреплению двустороннего политического диалога.

Обращаясь к гуманитарной сфере, стороны придали важность полной реализации потенциала сотрудничества в сфере образования и науки. В этой связи в качестве успешного примера была отмечена деятельность Ереванской школы армяно-китайской дружбы, которая на протяжении многих лет играет важную роль в расширении культурных и образовательных связей между двумя народами.

Хачатурян выразил благодарность народу и властям Китая за гуманитарную помощь и помощь в развитии, оказываемую Армении на протяжении многих лет.

В контексте региональные процессов обсуждалась реализация инициированной Арменией программы "Перекрёстки мира".