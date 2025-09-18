Arminfo.info


 Четверг, 18 Сентября 2025 15:17
Марианна Мкртчян

ЕСПЧ вынес вердикт по делу 1 марта 2008 года

АрмИнфо.   Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) опубликовал решение по делу "Фарманян против Армении", касающийся смерти людей во время массовых протестов в Ереване в 2008 году (события 1 марта - ред.) в результате неизбирательного и непропорционального применения силы полицией.  В вердикте зафиксирован ряд нарушений со стороны Республики Армения.

В вердикте, обнародованном на сайте ЕСПЧ в Твиттер (Х), отмечается, что заявителями по делу были родственники девяти жертв: восьми гражданских лиц и одного военнослужащего срочной службы. Большинство из них были застрелены или ранены гранатами со слезоточивым газом в ходе ожесточённых столкновений между полицией и протестующими вечером 1 марта 2008 года.

В сегодняшнем постановлении ЕСПЧ единогласно постановил, что имело место нарушение статьи 2 (право на жизнь) Европейской конвенции о правах человека в отношении семи жертв. Отмечается, что они были убиты в результате плохо спланированной и проведенной полицейской операции, которая привела к применению полицией гранат со слезоточивым газом в нарушение правил безопасности, а также к неизбирательному и несоразмерному применению такого смертоносного оружия, как автоматы АК-74 и пистолеты Макарова.

Суд также единогласно постановил, что нарушение статьи 2 Европейской конвенции в отношении оставшихся двух жертв не имело места. Одна жертва скончалась от ранения головы неопознанным предметом, а другая была застрелена и скончалась при неизвестных обстоятельствах.

"Однако Суд единогласно постановил, что имело место нарушение статьи 2 в отношении расследования гибели всех родственников заявителей. Принятые следственные меры были неполными или бессмысленными, заявители не были информированы о ходе событий, и в целом складывалось впечатление политической предвзятости", - говорится в вердикте.

Наконец, Суд единогласно постановил, что Армения не выполнила свои обязательства по статье 38 (обязанность предоставить необходимые условия для рассмотрения дела) Конвенции, поскольку представила лишь самый минимум документов из материалов дела.

Согласно решению, родственникам жертв по каждому заявлению должна быть выплачена компенсация морального ущерба в размере 30 000 евро. Кроме того, суд постановил выплатить заявителям в общей сложности 35 000 евро в качестве компенсации судебных издержек и расходов.

Напомним, что 15 лет назад после прошедших 19 февраля очередных президентских выборов, на которых победил Серж Саргсян, в Ереване вспыхнули беспорядки, вылившиеся в столкновения с представителями правопорядка. Армянская оппозиция во главе с первым президентом Левоном Тер-Петросяном, который также баллотировался на выборах, с 20 февраля проводила в центре Еревана митинги, выражая недовольство итогами голосования.  Акции протеста вылились 1-2 марта в беспорядки и столкновения митингующих с силами правопорядка, в результате которых погибли 10 человек, в том числе, полицейские, свыше 200 получили ранения различной степени тяжести.

17 августа 2018 года Никол Пашинян заявил, что дело о событиях 1-2 марта 2008 года в Ереване полностью раскрыто. 

Степан Григорян руководитель Аналитического центра по глобализации и региональному сотрудничествуСтепан Григорян руководитель Аналитического центра по глобализации и региональному сотрудничеству