Четверг, 18 Сентября 2025 14:29

АрмИнфо. Компания Imagine Yerevan, основанная владельцами футбольного клуба <Ноа>, построит в Эчмиадзине стадион международного уровня вместимостью около 15 000 мест. Решение об утверждении инвестиционной программы развития инфраструктуры стадиона и футбольной академии <Вагаршапат> и даче согласия на отчуждение земельного участка ООО Imagine Yerevan путем прямой продажи принято 18 сентября на заседании правительства.

Как говорится в пояснении к документу, <Imagine Yerevan> было основано 12 июля 2023 года президентом футбольного клуба <Ноа> в качестве инструмента для реализации инвестиций. На средства компании в 2023 году у Федерации футбола Армении была приобретена футбольная академия Вагаршапата по адресу: шоссе Маргара, 12.

Компания инициировала инвестиционную программу развития инфраструктуры стадиона и футбольной академии Вагаршапата, которую планируется реализовать в два этапа параллельно. На первом этапе (2024-2030 годы) планируется реконструировать и модернизировать футбольную академию Вагаршапата и привести её в соответствие с лучшими международными стандартами.

К благоустройству и проектированию всех инфраструктурных объектов и узлов, предусмотренных проектом, привлечены специалисты и консультанты, имеющие передовой международный опыт, такие как <Aspire Sports Turf (AST)> (Катар), проектно-лабораторная компания <STRI Group> (Великобритания) и др.

Второй этап планируется реализовать в 2025-2030 годах. Для полной реализации проекта предполагается использовать как территорию Футбольной академии Вагаршапата, так и прилегающий земельный участок общей площадью 23,84051 га, находящийся в собственности общины, который компания намерена приобрести путем прямой продажи. В результате прямой продажи земельного участка, запланированного в рамках проекта, в бюджет общины поступит 688 млн 394 тыс драмов.

На приобретённом земельном участке общей площадью 23,84051 га планируется выполнить следующие работы: - Строительство здания детско-юношеской футбольной академии, - Строительство спортивной базы, прилегающей к Вагаршапатской футбольной академии, с игровыми полями и всей необходимой инфраструктурой, - Строительство спортивного стадиона, - Строительство объектов питания и развлечений, большой парковки и другой необходимой инфраструктуры, прилегающей к спортивному стадиону.

При выборе проектной группы рассматривались архитектурные бюро, имеющие большой опыт проектирования спортивных и, в частности, футбольных инфраструктур, и окончательный выбор был сделан среди Populous (Великобритания), GMP (Германия), Herzog & de Meuron (Швейцария).

Проект предусматривает выполнение масштабных строительных работ и возведение спортивного комплекса, отвечающего современным международным стандартам. Для реализации проекта Компания планирует приобрести путем прямой продажи следующие земельные участки площадью 16,51441 га и 0,293 га, являющиеся собственностью общины Вагаршапат Армавирской области Республики Армения.

В ходе реализации инвестиционной программы планируется создать дополнительно 100 рабочих мест со средней заработной платой 380 тысяч драмов, включая все налоги. После завершения строительства стадиона также будут созданы дополнительные рабочие места, которые будут обслуживать футбольную академию Вагаршапата, стадион и расширенную структуру футбольного клуба <Ноа>, включая медицинский персонал, обслуживающий персонал, административный персонал, тренерский состав, отдел кадров и спортсменов.

Общий объём инвестиций составит 7,2 млрд драмов (около$18,7 млн.).