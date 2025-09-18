Четверг, 18 Сентября 2025 14:18

АрмИнфо. Американские конгрессмены Дина Титус и Гас Билиракис представили двухпартийный законопроект "О пересмотре санкций в отношении Азербайджана", который обяжет администрацию Трампа-Вэнса пересмотреть применимость санкций в рамках Глобального закона Магнитского к азербайджанским должностным лицам, ответственным за военные преступления, нарушения прав человека и продолжающееся незаконное содержание под стражей армянских военнопленных и гражданских заложников. Об этом сообщает Армянский национальный комитет Америки (ANCA)

В диаспоральной организации сообщили, что Армянский национальный комитет Америки приветствовал внесение законопроекта и начинает общенациональную кампанию для обеспечения его широкой двухпартийной поддержки.

В ANCAтакже подчеркнули, что в обосновании законопроекта излагаются преступления Азербайджана, включая войну 2020 года, акты геноцида 2023 года и продолжающаяся политика незаконного содержания под стражей, пыток и фиктивных судебных процессов над армянскими заключенными. "Продолжающееся содержание под стражей заключенных в Азербайджане, пытки, внесудебные казни и другие грубые нарушения прав человека серьезно ставят под сомнение его готовность уважать права человека и вести переговоры о справедливом и прочном мире", - говорится в обосновании законопроекта.

"После незаконной, продолжавшейся год блокады Лачинского коридора, Азербайджан превратил продовольствие в оружие и уморил голодом 120 000 армян Арцаха. Правительство Алиева отвергло международные призывы к выводу войск и деэскалации напряжённости и напало на Арцах. Годами жители этих земель систематически подвергались изгнанию, став жертвами агрессора. Дети были лишены еды и воды, возможности учиться в школе, а христианские святыни осквернялись. Пора привлечь Алиева и его сторонников к ответственности, а не вознаграждать их военной помощью и инвестиционными соглашениями", - сказала конгрессмен Титус, представляя законопроект.

Конгрессмен Билиракис согласился с ней, заметив, что несмотря на то, что подписание мирной декларации между Азербайджаном и Арменией в прошлом месяце может быть признаком прогресса, регион продолжает находиться в состоянии политического и гуманитарного кризиса, вызванного агрессией Азербайджана. "Я горжусь тем, что вновь вношу законопроект, который обяжет президента определить, следует ли применять санкции Магнитского к высокопоставленным азербайджанским чиновникам, ответственным за этническую чистку армян Арцаха и подавление политической оппозиции внутри страны. Деньги американских налогоплательщиков не должны использоваться для поддержки жестокого режима, особенно когда эти ресурсы можно было бы потратить на решение насущных внутренних проблем", - добавил он.

Законопроект обяжет президента в течение 180 дней определить, соответствуют ли более 50 азербайджанских чиновников, включая высокопоставленных военных, руководителей служб безопасности, прокуроров и судей, критериям санкций в соответствии с Глобальным законом Магнитского или разделом 7031(c) Закона о финансировании Госдепартамента.

Поскольку мирные переговоры между Арменией и Азербайджаном не привели к восстановлению справедливости или освобождению армянских заключённых, этот законопроект является важным шагом на пути к привлечению Алиева и его соратников к ответственности в соответствии с законодательством США.