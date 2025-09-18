Четверг, 18 Сентября 2025 13:03

АрмИнфо. Проект строительства станции ереванского метрополитена <Ачапняк> прошел все экспертизы, и работы могут начаться в 2026 году. Об этом заявил мэр Еревана Тигран Авинян 18 сентября на заседании правительства. На выполнение проектных работ стадии <Рабочая документация> строительства станции <Ачапняк> Ереванского метрополитена столичная администрация запросила у кабмина 580 млн драмов.

По его словам, проект строительства разделен на три этапа: строительство участка тоннеля от станции метро <Барекамутюн> до ущелья, строительство моста и тоннеля от моста до станции, а также строительство самой станции.

<Мы объявим тендеры по трем лотам, оповестим все возможные крупные компании, определим победителя, а на следующем этапе обсудим вопрос предоставления финансовых ресурсов. Могу сказать, что в 2026 году мы можем начать работы на станции метро <Ачапняк>>, - сказал Авинян.

По его словам, после строительства станции метро <Ачапняк> пассажиропотока в метро вырастет примерно на 25%.

Премьер-министр Никол Пашинян, в свою очередь, подчеркнул, что вопрос дальнейшего развития метро также обсуждается в рамках проекта <Академический городок>.

<Когда мы обсуждали возможные сценарии развития транспортной системы Академического городка, мы пришли к выводу, что у нас есть возможность развивать метро от станции <Ачапняк> до Академического городка и направить линию станции Акадгородка до станции метро <Чарбах>, и, по сути, получится, что у нас в каком-то смысле кольцевое движение метро>, - сказал Пашинян.

При этом, заметил премьер, проект строительства новой станции метро носит масштабный характер, и его реализация может занять много времени.

<Смотрите, мы описали это за две минуты, а через 15 минут они начнут говорить: <А где это? Почему еще не построено? Они сказали и не сделали> и т.д. Я хочу, чтобы мы понимали, что наше государство за все время своего существования не реализовывало таких масштабных проектов, даже в самых быстродействующих местах эти проекты не реализуются с такой скоростью>, - заявил Никол Пашинян.

Напомним, что в конце ноября 2021 года сообщалось, что ведущая российская компания "Метрогипротранс" выиграла объявленный мэрией Еревана тендер на проектирование станции метро "Ачапняк" в одноименном административном районе армянской столицы. Предварительный вариант проекта предполагал строительство моста через реку Раздан только для метрополитена, однако "Метрогипротранс" предложил построить и второй "этаж" для автомобилей и пешеходов. Председатель совета директоров "Метрогипротранс" Валерий Абрамсон предложил правительству Армении также проект развития метро стоимостью в $500 млн. "Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР) готово поддержать программу на выгодных условиях. На эти средства мы сможем модернизировать инфраструктуру старого метро, а также спланировать те участки города, в сторону которых станции могут быть расширены",- говорил Абрамсон.

Сообщалось, что в случае одобрения кредитного соглашения с ЭСКАР, строительные работы продлятся порядка 1,5 лет. По плану городских властей, путь до новой станции метро протяженностью 525 метров должен проходить через тоннель, строительство которого началось еще во времена СССР и осталось незавершенным. Тогда осталась недостроенной станция Ачапняк, в проекте - ее продолжение до района Давидашен на северо-западной окраине города.

Ранее в мэрии отмечали, что строительство, которое продлится порядка 4 лет, предусмотрено начать в 2026 году. Среднесрочная программа расходов составляет 6 млрд драмов, но в результате утверждения программы Инвестиционным советом, размер ее будет скорректирован.

В январе 2024 года Тигран Авинян на заседании кабмина заявил, что проект строительства полностью готов и проходит экспертизы. После прохождения комплексной экспертизы мэрия надеется обсудить проект на ближайшем заседании Инвестиционного комитета при правительстве. <Надеюсь, что в этом году мы даже начнем строительные работы. При сохранении нынешних темпов, уверен, мы завершим строительство за четыре года, как и предусматривали>, - заявил тогда столичный градоначальник.