Четверг, 18 Сентября 2025 12:27

АрмИнфо. В рамках визита в Китай министр обороны Армении Сурен Папикян 18 сентября принял участие в торжественной церемонии открытия 12-й Сяншаньской конференции и пленарном заседании, проходящем в Пекине.

Как сообщает пресс-служба Минобороны Армении, конференция проводится под девизом "Поддержание международного порядка и содействие мирному развитию". Программа мероприятия включает четыре пленарных заседания, 8 параллельных заседаний, а также другие мероприятия.