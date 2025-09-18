Четверг, 18 Сентября 2025 11:49

АрмИнфо. Правительство Армении 18 сентября на очередном заседании установило квалификационные требования, предъявляемые к участникам тендеров по закупке товаров, работ и услуг в рамках организации и проведения 8-го саммита Европейского политического сообщества, который состоится в Ереване в мае 2026 года.

Как говорится в пояснении к документу, ранее была одобрена заявка Армении на проведение предстоящего 8-го саммита Европейского политического сообщества.

<Учитывая высокий уровень участников саммита и чрезвычайную важность мероприятия, а также специфику предметов закупок, которые будут закупаться в его рамках, проектом постановления Правительства РА предлагается установить квалификационные критерии, предъявляемые к участникам процедуры закупки в рамках процедур закупок товаров, работ и услуг для организации саммита, размер заявки участников и договора и (или) квалификационного подтверждения выбранного участника или наличие или отсутствие необходимости их представления, размер аванса и порядок его возврата, а также основные условия, предъявляемые к договору в заявках на закупку>, - говорится в документе.

Европейское политическое сообщество (European Political Community, EPC) - межправительственная организация, учреждённая для политических и стратегических дискуссий о будущем Европы, предложенная президентом Франции Эммануэлем Марконом в мае 2022 года. Цель проекта Макрона - предоставить платформу для координации политики всех европейских стран и способствовать политическому диалогу и сотрудничеству для решения вопросов, представляющих общий интерес, для укрепления безопасности, стабильности и процветания европейского континента, в частности, в связи с энергетическим кризисом. В Европейское политическое сообщество вошли также страны не являющиеся членами ЕС, такие как Великобритания, Азербайджан, Исландия, Украина и Молдова, Турция, Грузия и Армения.

Впервые о том, что Армения собирается провести у себя это мероприятие, общественность узнала от главы МИД России Сергея Лаврова. На встрече в Российско-Армянском Университете в Ереване Лавров сообщил, что российская сторона на переговорах с армянскими коллегами дала оценку данной затее. Министр выразил надежду, что эта оценка она понятна и будет воспринята с уважением, как РФ с уважением воспринимает действия партнеров и союзников в рамках СНГ и ОДКБ.

Дело в том, что саммит изначально был инициирован в качестве формата с участием европейских членов ОБСЕ, кроме России и Беларуси. По словам главы внешнеполитического ведомства РФ, одно это обстоятельство уже указывает на то, ради чего данное сообщество создавалось.

Премьер-министр Армении с 2022 г. регулярно участвует в саммитах Европейского политического сообщества. Именно в октябре 2022 г. в Праге на полях такого саммита была подписана декларация, где Ереван признал Нагорный Карабах в составе Азербайджана.