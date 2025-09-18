Четверг, 18 Сентября 2025 11:13

АрмИнфо. Комитет Палаты представителей США по иностранным делам принял поправку к закону направленную на освобождение армянских военнопленных и заложников, удерживаемых в Азербайджане. Об этом сообщает Армянский национальный комитет Америки (ANCA).

"Комитет Палаты представителей по иностранным делам принял поправку к Закону о разрешении деятельности Государственного департамента, предложенную конгрессменом Гейбом Амо и поддержанную ANCA. Поправка направлена на освобождение армянских заключенных, безопасное возвращение армян Арцаха и защиту армянских культурных объектов", - говорится в сообщении ANCA.

Напомним, что в настоящее время в азербайджанских тюрьмах удерживаются 23 армянина, в том числе 16 человек, взятых в плен после военного нападения Азербайджана на Арцах 19 сентября 2023 года. Среди пленников - восемь бывших арцахских чиновников: бывшие президенты Аркадий Гукасян, Бако Саакян, Араик Арутюнян, спикер парламента Давид Ишханян, бывший государственный министр Рубен Варданян, бывший командующий Армией обороны Левон Мнацаканян, экс- заместитель командующего Давид Манукян и бывший министр иностранных дел Давид Бабаян.