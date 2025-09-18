Arminfo.info


 Четверг, 18 Сентября 2025 10:57
Александр Аванесов

Команда адвокатов Самвела Карапетяна подала кассационные жалобы на незаконное уголовное преследование своего подзащитного

АрмИнфо. Команда адвокатов филантропа, президента ГК "Ташир" Самвела Карапетяна подала кассационные жалобы на незаконное уголовное преследование своего подзащитного. Об этом говорится в заявлении адвокатов.

"Преследование Самвела Карапетяна не имеет ничего общего с законом и законностью, минимальные законодательные гарантии не соблюдаются, и в классическом понимании это политическое преследование, имеющиеся данные о котором неоспоримо.   Известный предприниматель, филантроп был задержан явно необоснованным и незаконным решением от 18 июня 2025 года на основании якобы о призыве  к насильственному захвату власти.  15 августа 2025 года судья Антикоррупционного суда Тигран Давтян без каких-либо законных оснований продлил срок его незаконного содержания под стражей еще на два месяца, фактически приняв за основу обещание следователя предпринять активные действия по тому же обвинению", - говорится в заявлении.

В нем подчеркивается, что в материалах дела было зафиксировано полное отсутствие обоснованных подозрений в отношении предполагаемого отмывания денег и совершения экономических преступлений. Апелляционный Антикоррупционный суд отклонил апелляции прокуратуры. "Другими словами, отсутствие обоснованных подозрений в отношении предполагаемого отмывания денег и совершения экономических деяний было в очередной раз подтверждено.

Однако, вновь грубо нарушив неприкосновенность личной свободы человека, незаконное задержание не было снято. Таким образом, заявление в защиту Армянской Апостольской Церкви от 17 июня и критика действий властей, грубо нарушающих конституционные и законодательные нормы, которые в полной мере защищены гарантиями свободы слова, является единственной причиной задержания Самвела Карапетяна на срок более 90 дней.  Примечательно также, что с 15 августа по настоящее время не было проведено никаких следственных и процессуальных действий, хотя, как уже упоминалось, судам было дано обещание активных действий.

Команда адвокатов подала кассационные жалобы, а также провела другие процессуальные действия, о результатах которых будет предоставлена дополнительная информация", - говорится в заявлении адвокатов. 

Степан Григорян руководитель Аналитического центра по глобализации и региональному сотрудничествуСтепан Григорян руководитель Аналитического центра по глобализации и региональному сотрудничеству