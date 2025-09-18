Четверг, 18 Сентября 2025 10:57

АрмИнфо. Команда адвокатов филантропа, президента ГК "Ташир" Самвела Карапетяна подала кассационные жалобы на незаконное уголовное преследование своего подзащитного. Об этом говорится в заявлении адвокатов.

"Преследование Самвела Карапетяна не имеет ничего общего с законом и законностью, минимальные законодательные гарантии не соблюдаются, и в классическом понимании это политическое преследование, имеющиеся данные о котором неоспоримо. Известный предприниматель, филантроп был задержан явно необоснованным и незаконным решением от 18 июня 2025 года на основании якобы о призыве к насильственному захвату власти. 15 августа 2025 года судья Антикоррупционного суда Тигран Давтян без каких-либо законных оснований продлил срок его незаконного содержания под стражей еще на два месяца, фактически приняв за основу обещание следователя предпринять активные действия по тому же обвинению", - говорится в заявлении.

В нем подчеркивается, что в материалах дела было зафиксировано полное отсутствие обоснованных подозрений в отношении предполагаемого отмывания денег и совершения экономических преступлений. Апелляционный Антикоррупционный суд отклонил апелляции прокуратуры. "Другими словами, отсутствие обоснованных подозрений в отношении предполагаемого отмывания денег и совершения экономических деяний было в очередной раз подтверждено.

Однако, вновь грубо нарушив неприкосновенность личной свободы человека, незаконное задержание не было снято. Таким образом, заявление в защиту Армянской Апостольской Церкви от 17 июня и критика действий властей, грубо нарушающих конституционные и законодательные нормы, которые в полной мере защищены гарантиями свободы слова, является единственной причиной задержания Самвела Карапетяна на срок более 90 дней. Примечательно также, что с 15 августа по настоящее время не было проведено никаких следственных и процессуальных действий, хотя, как уже упоминалось, судам было дано обещание активных действий.

Команда адвокатов подала кассационные жалобы, а также провела другие процессуальные действия, о результатах которых будет предоставлена дополнительная информация", - говорится в заявлении адвокатов.