Четверг, 18 Сентября 2025 10:45

АрмИнфо. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян встретился с председателем Международного уголовного суда Томоко Аканэ и генеральным секретарем Освальдо Савалой Гильермо, а также провел отдельную встречу с исполнительным директором Фонда помощи жертвам Международного уголовного суда Деборой Руис Вердуско.

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, на встрече с главой МУС и генсеком состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества Армении с МУС, участия в международных усилиях, направленных на соблюдение норм международного права и обеспечение верховенства права. Также обсуждалась работа по совершенствованию национального законодательства в соответствии с положениями Римского статута, а также существующие возможности для развития потенциала. Мирзоян сделал запись в книге почетных гостей Суда.

Глава МИД Армении на встрече с исполнительным директором Фонда помощи жертвам МУС рассмотрел вопросы сотрудничества Республики и Фонда.

Мирзоян выразил принципиальную поддержку деятельности Фонда, указав на готовность внести свой вклад в реализуемые программы.

Дебора Вердуско представила сферу деятельности Фонда, реализуемые им программы и механизмы поддержки.

"В то время как МУС расследует и осуществляет судебное преследование по делам о геноциде, преступлениях против человечности, военных преступлениях и преступлениях агрессии, Фонд помощи жертвам призван решать проблему ущерба, причиненного преступлениями, подпадающими под юрисдикцию МУС. Фонд, в частности, содействует реализации прав жертв и их семей, предоставляя компенсации и оказывая им помощь. Фонд работает с жертвами, реализуя жизненно важные программы, связанные с психическим здоровьем, физической реабилитацией и материальной поддержкой", - говорится в сообщении МИД Армении.