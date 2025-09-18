Четверг, 18 Сентября 2025 10:43

АрмИнфо. На Армению со стороны Черного моря надвигается активный циклон. Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель директора Центра гидрометеорологии и мониторинга Министерства окружающей среды РА Гагик Суренян.

Согласно его записи, с 19 сентября будет сделан большой шаг к осени. В этот день температура воздуха в Армении понизится на 7-9 градусов.

Понижение температуры воздуха будет сопровождаться дождями с грозами. В большинстве регионах областях страны 19 сентября днём ожидаются дожди с грозами, во время гроз порывы ветров усилятся до 15-17 м/с, возможен град. С 20 по 22 сентября кратковременные дожди пройдут в некоторых регионах Армении. Ветер северо-восточный, с порывами до 2-5 м/с

В Ереване 19 сентября также ожидаются дожди с грозами. 21 сентября выпадение осадков прогнозируется лишь в некоторых районах города. 20

и 22 сентября в столице ожидается погода без осадков. Во время гроз прогнозируется усиление порывов ветров до 15-17 м/с.

Температура воздуха в столице 18 сентября днем составит 26-28 градусов, вечером - 17-19 градусов, в ночь с 18 на 19 сентября - 12-14 градусов выше нуля.