АрмИнфо. Нидерланды предоставят Армении 14 миллионов евро для обеспечения доступным жильём беженцев из Нагорного Карабаха. Об этом в своем микроблоге в Твиттер (X) написал министр иностранных дел Нидерландов Дейвид ван Вил, комментируя итоги встречи с коллегой из Армении Араратом Мирзояном?
"Сегодня также было объявлено, что Нидерланды через Глобальный инструмент льготного финансирования предоставят 14 миллионов евро для обеспечения беженцев из Нагорного Карабаха доступным жильём", - написал Дейвид ван Вил.
Отметим, что в результате азербайджанской агрессии против Арцаха в период с 2020 года по 2023 года свыше 150 тысяч арцахцев стали беженцами, лишившись дома и родины.
