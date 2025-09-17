Среда, 17 Сентября 2025 19:54

АрмИнфо. В селе Хачик Вайоцдзорской области 20 сентября состоится ставший уже традиционным фестиваль Гаты. Цель фестиваля - стимулировать социально-экономическое развитие приграничного села Хачик, повысить уровень жизни населения и способствовать узнаваемости села с туристической точки зрения.

Гата - это традиционная армянская выпечка, а благодаря фестивалю она становится известной во всем мире, одновременно способствуя развитию событийного и гастрономического туризма в Армении.

В рамках мероприятия будет организована выставка-продажа: посетителям представят урожай Вайоц Дзора и соседних общин, традиционные блюда региона, сладости, домашний сыр и множество других угощений.

Одним из главных событий фестиваля станет разрезание гаты с самым большим в мире диаметром, который с каждым годом все больше и больше. В этом году в гату будет вложено 9 монет, символизирующих 9-й год проведения фестиваля.

Гости смогут принять участие в мастер-классах по приготовлению гаты и аришты (армянская домашняя лапша), а весь день будет сопровождаться традиционной армянской песней и танцами.

Отметим, что в прошлом году диаметр испеченной гаты составил 4.4 метра