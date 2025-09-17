Среда, 17 Сентября 2025 18:42

АрмИнфо. Дело в отношении третьего президента РА Сержа Саргсяна и владельца компании "Флэш"

Барсега Бегларяна, касающееся незаконного оборота дизельного топлива, будет рассмотрено повторно, только на этот раз в

Антикоррупционном суде. Подробности дела опубликованы на сайте судебно-информационной системы "Datalex".

Согласно материалам дела, Серж Саргсян обвиняется в том, что, занимая должность президента РА с 9 апреля 2008 года по 9 апреля 2018

года, являясь должностным лицом, организовал группу должностных лиц для совершения хищения государственных средств в особо крупном размере на сумму в 489 млн 160 тысяч драмов. Барсег Бегларян обвиняется в том, что будучи владельцем ООО "Флэш", в период с 25 января по 7 февраля 2013 года вместе с Серго Карапетяном, занимавшим должность министра сельского хозяйства, совершил хищение государственных средств в размере 489 млн 160 тысяч драмов, которые были получены из Резервного фонда правительства на реализацию программы государственной поддержки по закупке дизельного топлива по доступным ценам для проведения сельскохозяйственных работ весной 2013 года.

Обвиняемыми по делу также являются бывший заместитель министра сельского хозяйства Самвел Галстян, бывший начальник управления селекции растений Министерства сельского хозяйства Геворг Арутюнян и бывший министр сельского хозяйства Серго Карапетян. Некоторых из них уже нет в живых.