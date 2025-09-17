Среда, 17 Сентября 2025 17:29

АрмИнфо. Ереван в третий раз станет точкой притяжения мировой моды - Yerevan Fashion Week (YFW) с 23 по 26 октября объединит под одной крышей армянских и международных дизайнеров, ведущих специалистов индустрии, влиятельных гостей и всех поклонников моды.

Как сообщает Палата моды и одежды (Fashion and Garment Chamber), мероприятие в этом году будет насыщено показами, выставками, презентациями и креативными проектами, в рамках которых дизайнеры представят свои новые коллекции, а гости смогут принять участие в индивидуальных презентациях брендов, модном экспо, тематических панельных обсуждениях и выставках. В частности, более 20 дизайнеров из Армении и зарубежья (ОАЭ, Иран, Казахстан, Узбекистан, Молдова, Россия) представят свои коллекции.

Состоится уже ставший традиционным конкурс молодых дизайнеров Fashion Scout Armenia (fashionscout.com/fashion-scout- armenia ), который дает шанс лучшим его участникам побывать на Неделе моды в Лондоне и пройти обучение в Polimoda (Италия). Конкурс проводится в сотрудничестве с международной платформой Fashion Scout.

Ожидается также проведение Fashion Expo, в рамках которого более чем 60 армянских и международных брендов смогут представить свои коллекции, наладить партнёрство, повысить узнаваемость бренда и реализовать свою продукцию. В рамках Недели моды пройдут и Fashion Talks - панельные дискуссии с участием международных экспертов на темы стайлинга, fashion-фотографии, устойчивой моды, пересечения ИТ и моды, создания портфолио и др.

Кроме этого, состоится исключительная выставка в Национальной галерее Армении, где будут представлены работы около 30 дизайнеров, вдохновлённые творчеством выдающихся армянских художников.

В числе специальных проектов: показы и выставки от CRELAB Tavush и Kotayk, конкурс Pepsi x YFW, показ Denim Cycle. Отметим, что Yerevan Fashion Week оказывает значительное влияние на развитие туризма. Мероприятие будет освещаться ведущими международными и локальными модными медиа, включая Vogue, Elle, Harper's Bazaar, BBC, Le Mile, Fucking Young, White Milano, Tranoi и др.

<Активное участие многочисленных иностранных гостей и их освещение культурных комплексов, мест досуга, сферы гостеприимства и мероприятий значительно повысили рейтинг и узнаваемость Еревана как привлекательного туристического направления>, - говорится в сообщении Палаты моды и одежды. Кроме того, YFW стимулирует развитие локального производства, подтверждая, что Ереван готов принимать и организовывать мероприятия международного уровня.

Результаты 2023 и 2024 годов и высокая оценка публики доказали, что Неделя моды в Ереване должна носить постоянный характер, ежегодно представляя креативный и модный потенциал города. Мероприятие инициировано Палатой моды и одежды и осуществляется при поддержке мэрии Еревана, а также международных и местных партнёров. С 2023 года Yerevan Fashion Week проводится официально, с целью развития модной индустрии Армении и её продвижения на мировой арене, постепенно включая Ереван в число городов, принимающих Неделю моды. Напомним, что Палата моды и одежды Армении (https://www.fdc.am/?fbclid=IwY2xjawM3kJRleHRuA2FlbQIxMABic mlkETFzbnAwRXpQY2xXNFBkb0tJAR58O2q­bhBDJpNPXyFvICncGBB5sbpb6GrzuHAbCEOlpqOaXPT5kS4PjmDP -A_aem_ViKmQLN7o5fqt_Szo-0VeA ) была основана в 2017 году с целью содействия развитию модной индустрии в стране. Сегодня Палата объединяет более 200 дизайнеров, брендов, фабрик и профессионалов отрасли. Её миссия - развивать профессиональные и бизнес-навыки, повышать конкурентоспособность местных брендов, внедрять международные инновации и продвигать армянскую моду на локальном и глобальном рынках.