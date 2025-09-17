Среда, 17 Сентября 2025 16:29

АрмИнфо. Глава МИД Грузии Мака Бочоришвили рассказала о приоритетах страны и характере отношении со своими соседями.

Так, в программе "Актуальные темы - с Макой Цинцадзе" на Первом канале Грузии, министр выразила убеждение, что отношение с соседями один из ключевых элементов глобальной безопасности. По ее словам, для грузинских властей главным приоритетом являются отношения со своими соседями.

"У Грузии стратегическое партнерство с тремя соседями - Азербайджаном, Арменией и Турцией. Отношения со всеми тремя странами очень ценны для нас", - заявила Бочоришвили.

В этом ключе она помнила, что по инициативе МИД Грузии именно в Тбилиси прошла первая встреча министров иностранных дел, когда обсуждалась встреча Азербайджана, Грузии и Армении. "Это была очень интересная первая встреча. Я уверена, что в этом формате, и не только в этом формате, отношения между нами будут продолжаться, будут развиваться, и мы к этому готовы. Мы продолжаем работать над тем, чтобы важные для региона вопросы, вопросы, важные для безопасности региона, обсуждались нами, и мы являемся участниками этого процесса. Отношения с Турцией также очень важны для нас. Турция - важный игрок в регионе и важный партнер", - добавила дипломат.

Она также заметила, что Грузия также реализовала ряд важных проектов в формате трехстороннего сотрудничества с Азербайджаном и Турцией. По словам Бочоришвили, это доказывает, что эти страны посредством добрососедских, дружеских отношений могут реализовывать полезные проекты не только для своих стран, но и для более широкого региона.