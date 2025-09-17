Среда, 17 Сентября 2025 15:46

АрмИнфо. Инициатива "Свободу армянским пленным" (Free Armenian Hostages) призвала граждан Армении и армян диаспоры не распространять на своих страницах азербайджанскую пропаганду по части незаконного судилища, учиненного азербайджанцами над армянскими военнопленными в Баку.

В заявлении инициативы, распространенном на странице в Фейсбук, в этой связи отмечается, что как в Армении, так и в диаспоре должны понять, что все утверждения, сделанные азербайджанским судом, диктаторским режимом президента Азербайджана Ильхама Алиева или провластными СМИ, являются ложными. Кроме того подчеркивается, что некоторые заявления могут быть результатом жестоких пыток.

"В бакинских "судилищах" нет независимых СМИ или наблюдателей, поэтому нельзя верить в подлинность распространяемых ими публикаций. Часто, даже публично произносимая речь, представляет собой искаженный перевод. Поэтому, полагаясь на трезвость ума, призываем не верить ничему, что озвучивается в ходе так называемого "суда" над армянскими военнопленными, который является просто очередным террористическим актом под прикрытием справедливости. Не распространяйте их пропаганду на своих страницах", - резюмировали в инициативе.

Напомним, что в настоящее время в азербайджанских тюрьмах удерживаются 23 армянина, в том числе 16 человек, взятых в плен после военного нападения Азербайджана на Арцах 19 сентября 2023 года. Среди пленников - восемь бывших арцахских чиновников: бывшие президенты Аркадий Гукасян, Бако Саакян, Араик Арутюнян, спикер парламента Давид Ишханян, бывший государственный министр Рубен Варданян, бывший командующий Армией обороны Левон Мнацаканян, экс- заместитель командующего Давид Манукян и бывший министр иностранных дел Давид Бабаян.