Среда, 17 Сентября 2025 13:47

АрмИнфо. Германия, совместно с США и европейскими партнерами, давно оказывает активную политическую поддержку мирным переговорам между Арменией и Азербайджаном. Об этом заявил уполномоченный по Восточной Европе, Кавказу и Центральной Азии МИД Германии Никлас Вагнер в своем выступлении на торжественном приём по случаю 34-й годовщины независимости Армении. Мероприятие было организованно армянским посольством в ФРГ в Берлинском центре TUMO.

По его словам, с парафированием 8 августа в Вашингтоне мирного договора Армения и Азербайджан открыли новую страницу в своей истории.

"Обе страны готовы решать сложные вопросы путем переговоров и идти на непростые компромиссы. Мы продолжим оказывать политическую и гуманитарную поддержку Армении совместно с нашими партнерами по ЕС в процессе нормализации отношений с соседним Азербайджаном. Из собственной истории примирения с нашими соседями мы знаем, что прочный мир требует времени", - сказал он.

В свою очередь посол Армении в ФРГ Виктор Енгибарян отметил, что путь к независимости стал осознанным решением армянского народа жить свободно, независимо и достойно.

Говоря о достигнутых в Вашингтоне договорённостях, он особо подчеркнул, что отныне во всём регионе Южного Кавказа будет преобладать логика мира, а не конфликта.

"Соглашение о мире и урегулировании межгосударственных отношений открывает широкие возможности не только для Армении, но и для соседних стран и Европейского Союза", - отметил он.

Посол также высоко оценил межгосударственные отношения между Арменией и Германией, высокий уровень политического диалога и активное двустороннее сотрудничество во многих областях.

В мероприятии приняли участие представители правительства Германии, депутаты Бундестага, послы, аккредитованные в Федеративной Республике Германия, дипломаты, представители городских властей и представители армянской общины.