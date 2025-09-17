Среда, 17 Сентября 2025 12:28

АрмИнфо. Единство Армянской Апостольской Церкви является важным столпом для пред.отвращения опасного процесса распада церкви. Об этом в своей статьей пишет эксперт по Азербайджану Татевик Айрапетян.

"23 июля верзовный главный статусописатель (премьер-министр РА Никол Пашинян - ред) опубликовал пост-признание, в котором прямо заявил, что его борьба ведётся не против Католикоса или отдельных священнослужителей, а против самой Армянской Апостольской Церкви. Напомню, что он предлагает заменить Католикоса всех армян "любым священником с хорошими моральными качествами", затем планирует ввергнуть церковь и духовенство в долгие, бесконечные и бесполезные схоластические споры о тексте "Армянского канона", и лишь затем планирует провести выборы Католикоса. Кроме того, он планирует проверить "добропорядочность всех кандидатов на пост Католикоса" известными только ему методами). Пост Пашиняна от 23 июля не оставил сомнений в его истинной цели: распустить ААЦ , нанеся решительный удар по одному из важнейших столпов армянской национальной идентичности. И тот факт, что все это происходит по просьбе Азербайджана, я доказала фактами, и не хочу на этом останавливаться", - отметила политолог.

В этом контексте, подчеркнула Айрапетян, единство Армянской Апостольской Церкви является важным столпом для предотвращения опасного процесса распада церкви. "Даже в небольшой семье могут возникнуть вопросы, но нельзя обсуждать решение этих проблем с тем, кто прямо заявляет, что хочет разрушить твою семью. Это, на мой взгляд, несколько нелогично. Я сама являюсь последовательницей Армянской Апостольской Церкви, христианкой, а также гражданином Республики Армения, и понимаю, что человек, пришедший к власти в атмосфере любви и доверия народа, сегодня занят разрушением этого государства, один за другим нанося удары по самым идеологическим столпам: церкви, армии, культуре, образованию, истории. До языка дело пока не дошло, но дойдёт. В этой ситуации сложно быть благоразумным, бдительным и сознательным, эмоции зачастую берут верх. Нужно просто осознать, что разрушительный "статусописатель" играет на этих эмоциях, он боится логики и фактов, ему нужны проклятия, оскорбления, эмоции, ибо именно на этом построена его игра. Именно поэтому он постоянно штурмует публичную сферу.

Ведь если речь идёт о лидере, движимом одержимостью уничтожением нашего государства, трудно оставаться свободным от эмоций. Учитывая всё это, я обращаюсь к духовному пастырю Ованнаванка, отцу Араму, а также к другим нашим духовным отцам и высокопоставленным священнослужителям: отложите в сторону свои личности, свои личные обиды ради церкви и государства. Будьте терпимее и снисходительнее друг к другу. С Божьей помощью воздержитесь от необдуманных и ошибочных шагов и решений, которые становятся орудием в руках тех, кто хочет разрушить церковь. Не давайте этот молот в руки тех, кто хочет разрушить церковь, которая является многовековой опорой нашей идентичности. Единство, благоразумие и сдержанность эмоций помогут: Помогите нам пережить эту сложную ситуацию. Проблемы можно решить в атмосфере уважения, диалога и взаимного внимания. Будучи публичной фигурой, я делаю всё возможное, чтобы избежать углубления поляризации. Я не вешаю на всех ярлык "николовцев", даже если действия или слова этого человека, на мой взгляд, можно расценивать как таковые. Возможно, я ошибаюсь, но я вижу, как "статусописатель" чётко обозначил сценарий разрушения этого государства. Я знаю, что это государство мне нужно как воздух или вода. Я знаю, что не хочу отсюда уезжать. Я знаю, что здесь мои корни. Но я также знаю, что для предотвращения этого разрушения и изменения хода событий мне нужны соотечественники, с которыми я могу расходиться во многих вопросах. В одиночку я точно не справлюсь. Поэтому я стараюсь быть более терпимой и взвешенной в своих речах. Это необходимо сегодня для защиты Армении. А для преемственности нашего государства важно, чтобы мы немного отодвинули в сторону своё личное эго. Кроме того, я хотела бы сказать, что Ованнаванк - одно из моих любимых, самых спокойных мест", - отметила эксперт.