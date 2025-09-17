Среда, 17 Сентября 2025 11:28

АрмИнфо. Опрос, проведенный в рамках программы "позитивная мужественность 2.0", среди более 2000 молодых людей от 16 до 25 лет показал, что представления касательно современного образа мужчины в Армении меняются.

Так, согласно сообщению, поступившему в АрмИнфо, сегодня молодые люди связывают свои представления о мужественности не с физической силой, а с внутренними качествами. Однако, наряду с этой положительной тенденцией, опрос показал, что значительная часть молодых мужчин по-прежнему считает насилие приемлемым. И хотя как мальчики, так и девочки, как показывает исследование, придают большее значение состраданию, ответственности и доброте, чем агрессии, в то же время значительное количество мальчиков по-прежнему терпимы к домашнему насилию.

Так, согласно опросу, если 93% женщин категорически отвергают идею о том, что "иногда для мужчины справедливо избивать свою жену", то у мужчин этот показатель составляет 84%. "Это различие предполагает, что женщины с большей вероятностью видят связь между негативными мужскими стандартами и домашним насилием, которое отвергает большинство мужчин", - отмечается в исследовании.

Как подчеркнула специалист по гендерному равенству и молодежи в региональном офисе ЮНЭЙДС в Восточной Европе и Центральной Азии Елена Кирюшина, тот факт, что каждый десятый молодой человек готов оправдать насилие в семье, является явным признаком того, что необходимо направлять усилия на укрепление позитивной мужественности и развитие эмоционального интеллекта.

В рамках исследования было также обнаружено, что, хотя армянские женщины больше ценят заботу мужчин о своих партнерах и детях, мужчины, в свою очередь, более склонны отдавать предпочтение традиционным качествам, таким как "защита чести кулаками" и военная служба. При этом отмечается, что большое влияние на формирование восприятия мужественности в армянской среде оказывают семья, друзья и общество.

"Исследование также показало, что на молодых мужчин в большей степени влияют стереотипы традиционной армянской культуры, в то время как у женщин значительную роль играют средства массовой информации и социальные сети", - далее отмечается в исследовании.

Однако, касаясь итогов исследования, специалист по гендерным вопросам в TeensLIVE Армения Арми Мкртчян отметил, что результаты опроса говорят о готовности армянской молодежи бросить вызов старым стереотипам и переосмыслить, что значит быть мужчиной. "Ставя на первое место сострадание и ответственность, а не агрессию, они прокладывают путь к более здоровым отношениям и более равноправному обществу. Полученные идеи будут иметь важное значение для разработки будущих молодежных программ и обсуждения политики гендерного равенства в Армении", - подчеркнул Мкртчян.

Согласно источнику, на основе полученных результатов были созданы инновационные инструменты, в частности телеграм-бот с искусственным интеллектом под названием "Баружан", который предоставляет молодым людям информацию по темам психического здоровья, гендерного равенства и насилия, а также учебное пособие, предназначенное для учащихся 7-10 классов в рамках курса "Здоровый образ жизни". Программа была реализована TeensLIVE Армения при поддержке ЮНЕСКО и Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС), и соответствует гендерной стратегии Армении на 2025-2028 годы.