АрмИнфо. С требованием к властям опубликовать план по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта, предложенный в 2019 году Минской группой ОБСЕ, выступил заместитель председателя партии Армянский национальный конгресс Левон Зурабян.

Реагируя на заявление председателя комиссии Национального Собрания РА по европейской интерграции Армана Егояна, который заявлял, что мирный план предусматривал лишь передачу под контроль Азербайджана лишь пяти районов вокруг Нагорного Карабаха, Зурабян назвал подобные утверждения откровененой ложью.

"Да, мы требуем публикации мирного плана, представленного США, Францией и Россией в июле 2019 года, который предусматривал "вход русских в Нагорный Карабах". Парад мощных фальсификаций продолжается. Они беззастенчиво лгут о том, что якобы план предусматривал возвращение только 5 районов, умалчивая о положении, согласно которому Армения сохраняла контроль не только над всем Нагорным Карабахом и Лачинским коридором, но и над всем Лачином и Кельбаджаром до тех пор, пока Армения и Азербайджан не согласуют окончательный статус Нагорного Карабаха в рамках уже заключенного мира, то есть фактически бессрочно", - написал Зурабян на своей странице в Facebook.

По его словам, власти страны отровенно лгут о том, что они не отвергли предложенный план, хотя премьер-министр РА Никол Пашинян в своем выступлении 23 августа признал, что отвергли его. "Нынешнее руководство Армении скрывало этот план от народа, в 2019-2020 гг.

Пашинян отрицал даже наличие подобного документа. Причем, проект этот существовал еще в 2016 г., а при Пашиняне он значительно изменился", - подчеркнул политик, назвав заявление Егояна демагогией и ложью.