Вторник, 16 Сентября 2025 19:57

АрмИнфо.На сегодняшнем заседании Совета старейшин Гюмри 18 голосами "за" был принят проект блока "Мать Армения" по созданию свободной экономической зоны и установлению режима Свободного города с привлекательными налоговыми условиями.

Как отмечается в сообщении, поступившем в АрмИнфо от пресс-службы движения, проект на заседании представил руководитель блока "Мать Армения" Совета старейшин Гюмри Карен Симонян.

Как ранее сообщало АрмИнфо, по словам Симоняна, город обладает большим потенциалом, чтобы превратиться в зону развития. Проект, созданный в ходе предвыборной гонки в Гюмри, нацелен на привлечение значительных инвестиций и создание тысячи рабочих мест. Как заверял Симонян, это принесет пользу не только Гюмри и Ширакской области, но и всей Армении. Проект заручился поддержкой около 7,500 жителей города.