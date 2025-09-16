Вторник, 16 Сентября 2025 17:41

АрмИнфо. Отдел по расследованию авиационных происшествий и серьезных инцидентов Министерства территориального управления и инфраструктур Армении и французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации (BEA) подписали документ о сотрудничестве.

Как сообщает пресс-служба Минтеруправления Армении, сотрудничество будет направлено на повышение уровня безопасности гражданской авиации и предотвращение авиационных происшествий. Оно предполагает, в случае необходимости и учитывая возможности бюро, предоставление бесплатных услуг исследователей BEA, а также помощь в расшифровке, анализе записей полетной информации, имеющихся на борту самолетов, и использованию технической лаборатории.

Сотрудничество с французским бюро, как отметили в Министерстве, будет также способствовать реализации 75 пункта программы мероприятий правительства Армении на 2021-2026 годы по укреплению институциональных возможностей и соответствия международным стандартам в проведении государственного профессионального расследования авиационных происшествий и серьезных инцидентов.

Как напомнили в ведомстве, BEA было создано в 1946 году и занимает первое место в Европейском Союзе по расследованию авиационных происшествий, зарегистрировав 100% положительный результат в рамках аудита ICAO USOAP.