Вторник, 16 Сентября 2025 16:59

АрмИнфо. В Ереване открылся дом-музей артиллериста Альберта Ованнисяна, погибшего в ходе 44-дгнвной войны осени 2020 года, развязанной азербайджано-турецким тандемом против Арцаха. Фотография артиллериста, защищавшего родину на боевой позиции у своего орудия облетела весь мир во время войны и стал символом борьбы и стойкости. Об открытии музея сообщил отец героя Артак Ованнисян

Музей будет действовать по адресу: Ереван, Вагаршяна 15 со вторника по субботу. Время работы с 11:00 -18:00.

"Наконец, этот священный уголок, созданный нашей семьей, стал реальностью. Невзирая на множество препятствий и недоброжелателей, нам удалось преодолеть все. Всё это стало возможным благодаря любви, упорству и нашим общим усилиям, - написал отец погибшего солдата-срочника.