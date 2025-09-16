Вторник, 16 Сентября 2025 16:40

АрмИнфо. Общемировая тенденция глобального разрушения договорных механизмов, будет ощутима и в регионе Южного Кавказа. Об этом в беседе с корреспондентом АрмИнфо заявил политолог Давид Арутюнов, касаясь намерения властей Армении сократить срок службы в армии, воспринятом в армянском экспертном сообществе в качестве очередного шага армянских властей по умиротворению Азербайджана.

Как заметил эксперт, такое решение властей может исходить из трех факторов. В частности, в целях осуществления стратегии по привлечению контрактников и сокращения призывного компонента, в качестве предвыборного шага на фоне запланированных в июне 2026 года очередных парламентских выборов, чтобы заручиться поддержкой избирателей.

"Помимо этого, это также попытка продемонстрировать, что критика, звучащая из Баку, беспочвенна, а именно, что Армения не вооружается. Это своего рода месседж, что Армения не представляет угрозы для Азербайджана", - считает эксперт.

Говоря о вероятности возобновления боевых действий в регионе, политолог констатировал, что Азербайджан не только продолжает увеличивать дипломатический прессинг на Армению в условиях постоянных уступок Еревана, но и наращивать свою военную мощь. Арутюнов в этом ключе не исключил применения Азербайджаном военной силы, в случае изменения региональной обстановки. В частности, возобновления напряженности вокруг Ирана, на фоне Вашингтонских договоренностей и повышения вовлеченности США в дела Южного Кавказа.

"И если в Армении не будет на тот момент альтернативных механизмов защиты, то страна окажется в сложной ситуации. Однако, продолжающаяся милитаризация Азербайджана исходит не только из логики нападения на Армению, а является результатом политики, которая оправдала себя и продемонстрировала свою результативность. В Азербайджане прекрасно понимают, что их нынешнее доминирование в регионе во многом связано с их военным потенциалом. Поэтому, без оглядки на то, как будет развиваться ситуация вокруг подписания мирного договора с Арменией, они будут продолжать развивать этот инструмент ", - подчеркнул эксперт.

Уже касаясь шагов властей Армении, направленных на сокращение численности Вооруженных сил страны, политолог выразил убеждение, что данные действия в целом небеспочвенны в условиях резкого ухудшения военно-стратегического положения страны. "Надо учитывать, что если до 2020 года страна имела дело исключительно с Азербайджаном, когда потенциал двух стран в целом был сопоставим, то сегодня мы имеем дело с явным вмешательством Турции. Поэтому здесь важно отделять пропаганду от реальной жизни. В теории армия действительно на первом месте, но нужно при этом правильно оценивать ее возможности сегодня", - заметил Арутюнов.

Эксперт уверен, что Армении сегодня действительно нуждается в иных механизмах безопасности, однако это не значит, что факт армии должен быть не учтён. "В идеале, нужно их правильно совмещать, и реально оценивать свои возможности", - добавил политолог.

Он считает, что сегодня страна держит курс в направлении западной модели до 2022 года, которая предполагала компактные профессиональные силы. Это, как заметил Арутюнов, несет в себе риски, учитывая изменения логики вооруженных конфликтов и спорности ее применения в случае с Арменией. "Такое решение может исходить также из необходимости скрыть новые уступки. Это присущий данным властям образ действий. Заявленное властями в теории действительно применимо, но возникает вопрос, насколько оно будет эффективно реализовано на практике. Конечно, сегодня у Армении недостаточно ресурсов, чтобы решать свои проблемы военным путем - нужны и другие механизмы. Но не стоит забывать, что военный механизм играет в этом во всем предопределяющую роль", - резюмировал эксперт.

Как ранее сообщало АрмИнфо со ссылкой на Министерство финансов Армении, правительство Азербайджана в проекте бюджета на 2026 год предусмотрело расходы на оборону и нацбезопасность на уровне 8,815 млрд манатов ($5,12 млрд), что на 3% больше по сравнению с расходами на 2025 год. Согласно Минфину АР, расходы на оборону и нацбезопасность составят 21% всех расходов госбюджета на 2026 год. Между тем, премьер Армении ранее заявил, что они более не планируют увеличивать оборонные расходы страны, поскольку необходимость в этом отпала из-за установленного в регионе "мира".